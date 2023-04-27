Кирилл Зайцев вернулся к роли Финиста Ясного Сокола в спин-оффе «Последнего богатыря»

Режиссер Дмитрий Дьяченко приступил в Москве к съемкам сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и «России» при поддержке Фонда кино, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Создатели картины решили расширить сказочную киновселенную и рассказать предысторию полюбившихся зрителю персонажей фильмов «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На этот раз в центре сюжета — Финист Ясный Сокол, самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.
Дмитрию Дьяченко «очень радостно заново приступать к съемкам новой истории вселенной "Последнего богатыря" под названием "Финист. Первый богатырь". С одной стороны, потому что это какая-то совсем новая история. Конечно, Финист и Баба Яга — это хорошо знакомые персонажи, которые пришли к нам из других частей, но главный герой настолько другой, что мне, несмотря на то, что я снял первые три части, очень интересно приступить к работе. В "Финисте" по-прежнему искрометный юмор, характерный для сценаристов Yellow Black and White, но уже более глубокая история главного героя. Это меня подкупает, и я надеюсь, что мое чувство воодушевления удастся передать зрителям».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
К роли Финиста вернулся Кирилл Зайцев, уже известный зрителю по фильму «Последний богатырь. Корень зла». «Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звёздные и всегда позитивно настроенные партнеры — Фёдор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съемочная группа и блестящий режиссер Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие», — прокомментировал Зайцев.
Зритель познакомится с множеством новых персонажей. Вместе с Финистом в восточные земли отправятся его помощник Мелеха (Лавыгин) и помолодевшая Баба Яга (Пересильд). «Это мой первый опыт существования в таком жанре, — признается Юлия Пересильд. — Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение».
По словам Сергея Лавыгина, его персонаж Мелеха — «помощник Финиста, его правая рука. Правой рукой богатыря быть очень тяжело, потому что в этой руке он носит оружие. Хорошо, что в кино реквизит легче настоящего меча. Наш современный кинематограф долгое время проходил мимо сказок, а ведь там уже все есть: целая вселенная со своими супергероями. Я думаю, зритель будет очень рад возвращению на экраны любимых персонажей».
Во время своего непростого путешествия Финист и его друзья встретят загадочного изобретателя Анарифа в исполнении Фёдора Добронравова. Актер «много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, я не раздумывал. У меня было только одно желание, чтобы меня утвердили. Мой герой Анариф — изобретатель, а на самом деле, обычный человек, просто невероятно умный и любящий науку».
По словам Виталия Шляппо, «трилогия "Последний богатырь" закончилась, но наше желание развивать эту вселенную — сохранилось. Для этого мы выбрали героя из второй части франшизы — Финиста Ясного Сокола, решив, что за приключениями самого сильного, самого смелого и самого яркого богатыря Белогорья нам будет интересно наблюдать отдельно. В фильме "Финист. Первый богатырь" эти приключения начинаются. В самом начале истории наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями — помощником Мелехой и Бабой Ягой, оказывается в удивительном и далеком восточном царстве».
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