Объявлены даты проведения Национальной премии интернет-контента

анонс

Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая

В сказке «Финист. Первый богатырь» также снимаются Фёдор Добронравов, Юлия Пересильд и Сергей Лавыгин

Кирилл Зайцев вернулся к роли Финиста Ясного Сокола в спин-оффе «Последнего богатыря»

27 апреля

Выпьем, «Бармен», где же кружка: первые подробности о душеспасительном питейном заведении

Новое аниме от создателей «Ледяного парня» выйдет только через год