Объявлены даты проведения Национальной премии интернет-контента

Оргкомитет Национальной премии интернет-контента назвал даты церемонии награждения, которая в этом году пройдет в двух частях.
фото: пресс-служба Института развития интернета
В 18 мая состоится индустриальный коктейль с акустическим концертом, где будут названы победители в 17 номинациях, включая «Лучший музыкальный клип», «Лучший анимационный проект», «Лучший вирусный контент», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший подкаст», «Лучший спецпроект интернет-СМИ», «Лучший видеоконтент до 3-х минут» и «Лучший проект в вертикальном формате». А 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет торжественная церемония вручения Премии ИРИ, где станут известны имена лауреатов в категориях «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший журналистский проект в интернете», «Дебют года», «Социальный интернет-триггер», «Лучший музыкальный трек», «Международный успех», «Лучший блог» и других.
В 36 номинаций Премии входят тематические, а также специальные – от партнеров, в том числе государственных. В 2023-м на соискание Премии Института развития интернета было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Финалистов определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.
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