Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая

На НТВ 2 мая в 20.00 выйдет продолжение «Бима» Павла Дроздова. Главные роли в 15-серийном остросюжетном детективе исполнили Денис Никифоров и ландсир Форвард, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Это рассказ о буднях московского оперативника Макара Климова (Никифоров), принявшего решение навсегда остаться в приморском городке, и его верном друге и сослуживце – псе по кличке Бим, благодаря которому Макар может раскрыть любое преступление. Макар все так же весел и обаятелен и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чем не уступать своему хозяину, и тоже пользуется успехом у особ противоположного пола. Но главной целью героев остается одно – служение закону и восстановление справедливости. В продолжении второго сезона героям предстоит раскрыть таинственное исчезновение человека, очередное похищение, покушение на писательницу, кражу коллекции картин, а также взрыв в кафе и другие загадочные дела. Вместе они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла.
обсуждение >>