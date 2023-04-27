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Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая

27 апреля
2023 год

Новости кино >>
27 апреля 2023
На НТВ 2 мая в 20.00 выйдет продолжение «Бима» Павла Дроздова. Главные роли в 15-серийном остросюжетном детективе исполнили Денис Никифоров и ландсир Форвард, уточняет пресс-служба телеканала.

Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Это рассказ о буднях московского оперативника Макара Климова (Никифоров), принявшего решение навсегда остаться в приморском городке, и его верном друге и сослуживце – псе по кличке Бим, благодаря которому Макар может раскрыть любое преступление. Макар все так же весел и обаятелен и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чем не уступать своему хозяину, и тоже пользуется успехом у особ противоположного пола. Но главной целью героев остается одно – служение закону и восстановление справедливости. В продолжении второго сезона героям предстоит раскрыть таинственное исчезновение человека, очередное похищение, покушение на писательницу, кражу коллекции картин, а также взрыв в кафе и другие загадочные дела. Вместе они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла.

В сериале также заняты Александр Армер, Надя Славецкая, Андрей Багиров и другие актеры. Оператором выступил Николай Трухин, а художником-постановщиком — Никита Якунин.
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Денис Никифоров и Бим раскроют новые преступления
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БиМБим-2

фотографии >>
Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая фотографии
Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая фотографии
Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая фотографии
Денис Никифоров и Бим приступят к раскрытию новых преступлений 2 мая фотографии
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