Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде летом

Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде с 6 по 9 июля. Согласно пресс-службе смотра, этот год для него станет юбилейным – десятым. Показы пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Вологодской области и администрации Вологды.
фото: пресс-служба фестиваля
Почетным гостем станет Александр Сокуров, который проведет творческие встречи со зрителями. Режиссер уже был участником смотра в 2011 году, тогда ему вручили специальный приз «Талант без границ».
«Наш посыл заключается в том, что кино есть и будет, несмотря ни на что. Проект продолжается. Фестиваль всегда был и останется как мостиком культур, так и связующим звеном между молодыми талантами и мастерами. Весь этот багаж мы оставляем. Великие мастера поддержат своим присутствием – Александр Сокуров и Владимир Мартынов. Мы отказываемся от конкурсной программы именно с жюри – выбор зрителя остается для нас в приоритете. Важное место фестиваля – сам город. У нас будет кино и фотовыставка, связанные с Вологдой. Фестиваль как место общения и культурного диалога для местных жителей и туристов», — говорит директор фестиваля Максим Горбов.
Фестивалем подготовлены специальные программы полнометражных фильмов и секция короткого метра. Показы пройдут на нескольких площадках города — в кинотеатрах «Ленком» и «Салют», Областной библиотеке им. И.В. Бабушкина, Вологодской областной картинной галерее, Консисторском дворе Вологодского кремля и Вологодском Доме актера. Традиционно, помимо кинопоказов, будет представлена программа специальных мероприятий. В этом году состоятся фотовыставка, дуэтный проект «Декамерон. Продолжение» в исполнении композитора Владимира Мартынова и саксофониста, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова, а также сольный концерт композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы.
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