Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде летом

27 апреля
2023 год

Новости кино >>
27 апреля 2023

Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде с 6 по 9 июля. Согласно пресс-службе смотра, этот год для него станет юбилейным – десятым. Показы пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Вологодской области и администрации Вологды.

Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде летом
фото: пресс-служба фестиваля

Почетным гостем станет Александр Сокуров, который проведет творческие встречи со зрителями. Режиссер уже был участником смотра в 2011 году, тогда ему вручили специальный приз «Талант без границ».

«Наш посыл заключается в том, что кино есть и будет, несмотря ни на что. Проект продолжается. Фестиваль всегда был и останется как мостиком культур, так и связующим звеном между молодыми талантами и мастерами. Весь этот багаж мы оставляем. Великие мастера поддержат своим присутствием – Александр Сокуров и Владимир Мартынов. Мы отказываемся от конкурсной программы именно с жюри – выбор зрителя остается для нас в приоритете. Важное место фестиваля – сам город. У нас будет кино и фотовыставка, связанные с Вологдой. Фестиваль как место общения и культурного диалога для местных жителей и туристов», — говорит директор фестиваля Максим Горбов.

Читать Фестиваль Voices-2018: Космическая одиссея молодого кино в Вологде

Фестивалем подготовлены специальные программы полнометражных фильмов и секция короткого метра. Показы пройдут на нескольких площадках города — в кинотеатрах «Ленком» и «Салют», Областной библиотеке им. И.В. Бабушкина, Вологодской областной картинной галерее, Консисторском дворе Вологодского кремля и Вологодском Доме актера. Традиционно, помимо кинопоказов, будет представлена программа специальных мероприятий. В этом году состоятся фотовыставка, дуэтный проект «Декамерон. Продолжение» в исполнении композитора Владимира Мартынова и саксофониста, исполнителя на live electronics Аркадия Пикунова, а также сольный концерт композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ирина Горбачёва и Алексей Федорченко вручили призы победителям VOICES
Фильм «Тэли и Толи» победил на фестивале VOICES
В Вологде начинается фестиваль Voices
Объявлена конкурсная программа Voices
VII Фестиваль VOICES пройдёт в июле в Вологде
Поиск по меткам
Voices
персоны
Владимир МартыновАлександр Сокуров

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Евгений Басилашвили
26 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Евгений Басилашвили.
Владимир Борисов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Борисов.
Геннадий Богачев
25 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Богачев.
Валерий Фомин
25 апреля ушёл из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин.

День рождения >>

Дилором Камбарова
Анна Каменкова
Мария Клюквина
Александр Лазарев (младший)
Марина Левтова
Евгений Моргунов
Валерий Сковронский
Даниэла Стоянович
Иван Шмаков
Ариэль Домбаль
Сэнди Дэннис
Малгожата Кожуховская
Ежи Пшибыльский
Салли Хокинс
Анна Чэнселлор
Анук Эме
все родившиеся 27 апреля >>

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, экранизация
США, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?