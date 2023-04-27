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Лучшим фильмом 45-го ММКФ признана чилийско-аргентинская картина «Три брата»

27 апреля
2023 год

Новости кино >>
27 апреля 2023
«Золотого Георгия» 45-го Московского международного кинофестиваля за лучший фильм получила картина Франсиско Папарельи «Три брата», снятая кинематографистами Чили и Аргентины. Список лауреатов опубликован на официальной странице смотра в социальной сети Вконтакте.

кадр из фильма «Три брата»
фото: vk.com

«Золотого Святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф удостоен Карен Шахназаров. Награду за лучшую женскую роль вручили японке Кахо Сэто, сыгравшей в фильме Ютако Цунемати «Хрупкие цветы в потоке дней». Лучшим актером жюри назвало Фернандо Арсо из картины Алехандро Кироги «Те, кто внизу», созданной кинематографистами Боливии, Бразилии, Аргентины, Колумбии и Уругвая.

«Черная луна» мексиканца Тонатью Гарсии отмечена «Серебряным Святым Георгием» за режиссуру, призом зрительских симпатий и главной наградой Федерации киноклубов России. Специальный приз жюри достался болгарско-канадской антиутопии Теодора Ушева «ФИ1.618». «Край надломленной луны» Светланы Самошиной назван лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры». Среди неигровых работ победу одержал «Владимирский централ» Юлии Бобковой. «Серебряного Святого Георгия» за лучшую короткометражку удостоена лента «Все» китайского режиссера Лу Хэлая.

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«Следу зверя» Ненада Павловича из Сербии достались приз жюри российской кинокритики и особое упоминание Федерации киноклубов России. Немецко-испанскую ленту Паломы Сапаты «Ла Сингла» киноклубы признали лучшим документальным фильмом. Гильдия неигрового кино и телевидения отметила наградами картины «Явление в храме Шаолинь» китайца Сунь Хунюнь и «Отцы» Юрия Мокиенко, ученика Александра Сокурова. Жюри российских программ вручило приз «Доктору» Артёма Темникова в память о погибшем осенью 2022 года Сергее Пускепалисе.

Фильмом закрытия 45-го ММКФ, проходившего с 20 по 27 апреля, стала испанская картина «42 секунды» про Олимпийские летние игры в Барселоне.
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