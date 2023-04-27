Лучшим фильмом 45-го ММКФ признана чилийско-аргентинская картина «Три брата»

«Золотого Георгия» 45-го Московского международного кинофестиваля
за лучший фильм получила картина Франсиско Папарельи «Три брата», снятая кинематографистами Чили и Аргентины. Список лауреатов опубликован на официальной странице
смотра в социальной сети Вконтакте.
«Золотого Святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф удостоен Карен Шахназаров
. Награду за лучшую женскую роль вручили японке Кахо Сэто, сыгравшей в фильме Ютако Цунемати «Хрупкие цветы в потоке дней». Лучшим актером жюри назвало Фернандо Арсо из картины Алехандро Кироги «Те, кто внизу», созданной кинематографистами Боливии, Бразилии, Аргентины, Колумбии и Уругвая.
«Черная луна
» мексиканца Тонатью Гарсии
отмечена «Серебряным Святым Георгием» за режиссуру, призом зрительских симпатий и главной наградой Федерации киноклубов России. Специальный приз жюри достался болгарско-канадской антиутопии Теодора Ушева «ФИ1.618». «Край надломленной луны
» Светланы Самошиной
назван лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры». Среди неигровых работ победу одержал «Владимирский централ
» Юлии Бобковой
. «Серебряного Святого Георгия» за лучшую короткометражку удостоена лента «Все» китайского режиссера Лу Хэлая.
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45 — трудный возраст: 10 лучших фильмов ММКФ-2023
«Следу зверя» Ненада Павловича из Сербии достались приз жюри российской кинокритики и особое упоминание Федерации киноклубов России. Немецко-испанскую ленту Паломы Сапаты «Ла Сингла» киноклубы признали лучшим документальным фильмом. Гильдия неигрового кино и телевидения отметила наградами картины «Явление в храме Шаолинь» китайца Сунь Хунюнь и «Отцы» Юрия Мокиенко, ученика Александра Сокурова
. Жюри российских программ вручило приз «Доктору
» Артёма Темникова
в память о погибшем осенью 2022 года Сергее Пускепалисе
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Фильмом закрытия 45-го ММКФ, проходившего с 20 по 27 апреля, стала испанская картина «42 секунды» про Олимпийские летние игры в Барселоне.
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