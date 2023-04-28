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Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы»

28 апреля
2023 год

Новости кино >>
28 апреля 2023
Онлайн-кинотеатр START готовится к съемкам третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов, придумавший душевную семью смоленских вампиров, не только разработает сценарий, но и займет режиссерское кресло, сообщает пресс-служба платформы.

Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы»
фото: Егор Дружинин и Алексей Акимов / Пресс-служба START

«В этом нет никакого самолюбования. Просто так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах START. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я», — рассказал Акимов.

Авторы проекта еще работают над сюжетом третьего сезона, но некоторые подробности уже появились. Главный конфликт будет строиться вокруг миролюбивых смоленских вампиров и внезапно появившихся в городе недружественных кровопийц. Зрителей ждет путешествие на Урал, где совсем по другим законам существует та самая вампирская ячейка, откуда в Смоленск приехал Борис Феликсович в исполнении Егора Дружинина.

Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы»
фото: Кадр из второго сезона «Вампиров средней полосы» / Пресс-служба START

Уже полюбившимся героям, по словам Алексея Акимова, предстоят перемены в жизни: «В третьем сезоне Ольга Анваровна наконец-то родит. И у нее будет очень необычный ребенок, такой «челомпир» — и человек, и вампир. А еще во втором сезоне случилось то, чего мы сами не планировали, но чего очень хотели зрители и придумывали множество теорий на этот счет — воскрешение Женька. Поэтому в третьем сезоне нас ждет очередная порция общения Святослав Вернидубовича с внучком. Коль уж он его воскресил, то продолжит обучать его жизни». Так, к своим ролям помимо Дружинина вернутся как минимум Юрий Стоянов, Глеб Калюжный и Ольга Медынич.
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Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы» фотографии
Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы» фотографии
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