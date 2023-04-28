Роман Маякин продолжит бороться с фольклорными злодеями в третьем сезоне «Сергия против нечисти»

Стартовали съемки третьего сезона мистического детектива «Сергий против нечисти», который станет финальным. К своим ролям в проекте вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков и Ирина Розанова. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где состоится эксклюзивная премьера проекта.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
По сюжету капитан полиции Кракин (Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию, Кате и Тетушке (Маякин, Ильяшенко и Розанова) удается одержать победу над Вием, как вдруг выясняется, что кто-то из них сам стал чудовищем высшего порядка. С этого момента начинается игра, в которой каждый из героев будет подозревать в себе неладное. Когда беда коснется Кати, Сергий пойдет на крайне любопытную сделку с самой Бабой Ягой, чтобы спасти любимую напарницу. Эта сделка станет причиной разногласий в паре, которая и так не может начать размеренную жизнь вдвоем. Кроме Бабы Яги в финальных серия героев и зрителей ждут новые персонажи из галереи фольклорной нечисти – Лихо Одноглазое, гули, джинны-ифриты и многие другие.
«Я ценю проект «Сергий против нечисти» по трем причинам. Первая — это Роман Маякин, мой партнер по большинству сцен, мы с ним старые друзья еще со времен съемок сериала «Сладкая жизнь». Вторая — это неординарность истории. В России много снимают о жизни полицейских или богачей, мы же воплотили на экране фолк-триллер с любимыми героями из детских сказок. Третья — это развитие моей героини. Пока зрители видели ее в образе капитана полиции Екатерины Земцовой, но скоро она преобразится в обычную девочку Катю, которая влюбилась», — рассказала Лукерья Ильяшенко.
Премьера первого сезона «Сергия против нечисти» состоялась в 2022 году. На фестивале сериалов «Пилот» он был отмечен наградой профессионального жюри за «мастерское смешение жанров». В 2023 году продолжение проекта с подзаголовком «Шабаш» вышло на экране в формате полнометражного фильма, а затем в онлайн-кинотеатре KION появилась расширенная сериальная версия.
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