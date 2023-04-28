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Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов

28 апреля
2023 год

Новости кино >>
28 апреля 2023

Режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов снимет семейную комедию под рабочим названием «Ждун», сообщает пресс-служба проекта.

Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов
фото: Соцсети Маргрит ван Брифорт

Ждун был создан в мае 2016 года голландской художницей Маргрит ван Брифорт для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптуру установили перед детской больницей, а потом перенесли внутрь. Свою вторую жизнь необычный персонаж обрел в интернете, став звездой мемов.

По сюжету фильма Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь инопланетянину вернуться домой, а Ждун, в свою очередь, поможет ребенку и его семье разрешить все накопившиеся проблемы.

Дмитрий Суворов отмечает, что в ближайшее время сможет анонсировать имена артистов, которые снимутся в картине. Сам Ждун будет анимированным.

Производством проекта займется кинокомпания «Наше кино». «В рамках принятой стратегии развития производственного направления компании «Наше кино», мы в 2023 году разрабатываем и планируем запустить несколько потенциально кассовых семейных историй. Ждун – это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — рассказал продюсер Максим Рогальский.

Съемки пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо в сентябре 2023 года. Кинотеатральная премьера намечена на весну-лето 2024-го.
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№ 1
Pumpkin   28.04.2023 - 15:33
ахахахах серьезно? про ждуна? ну это как-то супер необычно ахахах но вообще отчасти даже и прикольно я бы сказала! читать далее>>
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