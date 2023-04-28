Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов

Ждун был создан в мае 2016 года голландской художницей Маргрит ван Брифорт для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптуру установили перед детской больницей, а потом перенесли внутрь. Свою вторую жизнь необычный персонаж обрел в интернете, став звездой мемов.
По сюжету фильма Ждун – инопланетянин, которого занесло на нашу планету. Он знакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо. Мальчик должен будет помочь инопланетянину вернуться домой, а Ждун, в свою очередь, поможет ребенку и его семье разрешить все накопившиеся проблемы.
Дмитрий Суворов отмечает, что в ближайшее время сможет анонсировать имена артистов, которые снимутся в картине. Сам Ждун будет анимированным.
Производством проекта займется кинокомпания «Наше кино». «В рамках принятой стратегии развития производственного направления компании «Наше кино», мы в 2023 году разрабатываем и планируем запустить несколько потенциально кассовых семейных историй. Ждун – это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — рассказал продюсер Максим Рогальский.
Съемки пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо в сентябре 2023 года. Кинотеатральная премьера намечена на весну-лето 2024-го.
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