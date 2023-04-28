Никакого Воланда не существует: в сети появился новый трейлер «Мастера и Маргариты»

В сети появился новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита». Ранее проект именовался «Воланд», но продюсерские кинокомпании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и «Профит» приняли решение о смене названия.
«Для каждого, кто читал роман Михаила Булгакова, он рассказывает свою личную историю. Для меня – это роман о большой любви. Таким и получился фильм – пронзительным, глубоким и эмоциональным. Мы приняли решение вернуться к первоначальному, классическому названию проекта, над которым работаем уже несколько лет, чтобы объединить силу и дух романа с историей, которую хотим рассказать зрителям в нашей картине», — отметил продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»
Действие ленты развернется в Москве 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в единое целое.
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