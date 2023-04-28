Никакого Воланда не существует: в сети появился новый трейлер «Мастера и Маргариты»

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Съемки стартуют осенью в Абрау-Дюрсо

Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов

28 апреля

Роман Маякин продолжит бороться с фольклорными злодеями в третьем сезоне «Сергия против нечисти»

К своим ролям также вернутся Лукерья Ильяшенко и Ирина Розанова