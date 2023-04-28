Кинокомпания братьев Андреасян спродюсирует фильм о Домовенке Кузе

Кинокомпания братьев Андреасян спродюсирует полнометражный фильм о Домовенке Кузе
. Об этом Сарик Андреасян
сообщил у себя в соцсетях.
Режиссерское кресло займет Виктор Лакисов
, работавший над мультфильмом «Крякнутые каникулы
» и анимационной составляющей картины «Тайна печати дракона
».
«В детстве, будучи ребенком, я обожал рассказы о Домовенке Кузе! Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова! С благословения Александровой осенью этого года наша кинокомпания приступает к съемкам полнометражного фильма "Домовенок Кузя"
», — написал Сарик Андреасян.
Ранее кинокомпания Андреасянов объявила о приобретении прав на экранизацию
книги Эдуарда Успенского
«Дядя Федор, пес и кот».
обсуждение >>