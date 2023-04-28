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Кинокомпания братьев Андреасян спродюсирует фильм о Домовенке Кузе

28 апреля
2023 год

Новости кино >>
28 апреля 2023
Кинокомпания братьев Андреасян спродюсирует полнометражный фильм о Домовенке Кузе. Об этом Сарик Андреасян сообщил у себя в соцсетях.

Кинокомпания братьев Андреасян спродюсирует фильм о Домовенке Кузе

Режиссерское кресло займет Виктор Лакисов, работавший над мультфильмом «Крякнутые каникулы» и анимационной составляющей картины «Тайна печати дракона».

«В детстве, будучи ребенком, я обожал рассказы о Домовенке Кузе! Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова! С благословения Александровой осенью этого года наша кинокомпания приступает к съемкам полнометражного фильма "Домовенок Кузя"», — написал Сарик Андреасян.

Ранее кинокомпания Андреасянов объявила о приобретении прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».
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№ 1
Маховецкий   28.04.2023 - 23:19
Показать Кузю снова? Включи старый мультик и отойди. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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