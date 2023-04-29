Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

29 апреля
2023 год

Новости кино >>
29 апреля 2023

Феноменальный забег «Судзумэ» по японскому бокс-офису подходит к концу: 27 мая аниме Макото Синкая оставит в покое местные кинотеатры, с которых за полгода проката стрясло $108 миллионов. Намедни Синкай также заявил, что устал от романтических историй в духе «мальчик встречает девочку». Он и в «Судзумэ» хотел было ввести двух женских персонажей с сестринскими чувствами, но продюсеры слезно попросили хотя бы еще разок обойтись без экспериментов. Остается лишь надеяться, что в будущем режиссер найдет сюжет по сердцу — без каких-либо творческих и финансовых препон. Тем временем лондонский театр Whole Hog анонсировал спектакль по мелодраме «Сад изящных слов» все того же любимого в народе постановщика: постановку пытались показать британским театралам еще в 2020-м, но из-за эпидемия ковида пришлось сдвинуть планы аж на четыре года.

Читать Рецензия на новый хит Синкая «Судзумэ, закрывающая двери»
И к другим новостям. Netflix, кажется, определился с датой своего нового аниме-эксклюзива: «Якитори» от студии ARECTЯркость: Душа самурая») пополнит библиотеку стриминг-гиганта 18 мая. Студия TriggerКиберпанк: Бегущие по краю», «Академия ведьмочек») открыла специальный сайт, на котором любой желающий может проголосовать за любимое блюдо из манги «Подземелье вкусностей»: опрос продлится до 7 мая, а результаты огласят 15-го. Масао Маруяма, протеже самого Осаму Тэдзуки, основатель MappaМагическая битва», «Кулинарные скитания в параллельном мире») и Studio M2Онихэй» и грядущий «Плутон»), а также сооснователь MadhouseИдеальная грусть», «Ванпанчмен») поделился опасениями относительно будущего аниме. Причина, омрачающая взор творца, устремленный в будущее, — меркантильность. По словам Маруямы, погоня за наживой убивает креативность, чистоту, само искусство и прочие эфемерные вещи, а без них японская анимация — не японская анимация.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о школьном ромкоме «Моя возлюбленная забыла свои очки» или экранизации манги «Бармен: Бокал бога», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Обзор аниме «Яркость: Душа самурая»
Студия Production I.GПсихопаспорт», «Ао Аси») анонсировала экранизацию манги Цутики Нисимуры «Консьерж универмага «Арктика», получившей на 25-м Японском фестивале медиаискусства в 2022-м году награду за выдающиеся достижения. Премьера полнометражного аниме состоится осенью этого года.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Действие разворачивается в загадочном универмаге, где все покупатели — животные. Новенькая консьержка Акино встречает гостей, консультирует их и заботится о комфорте покупателей. Среди клиентов есть очень редкие и даже вымершие виды со своими причудами и запросами: морская норка ищет подарок для отца, японский волк собирается сделать предложение возлюбленной и очень переживает, а роющая сова хочет подобрать что-то особенное для верной супруги.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Командовать проектом будет Ёсими Итадзу (режиссер анимации в «Агенте паранойи» и «Мисс Хокусай»), а сценарий напишет Сатоми ОсимаВорона в гареме», «Никуко из Рыбацкой гавани»).

Читать «Выдающиеся звери» — сериал про антропоморфных животных
Студия Toei Animation, известная такими культовыми проектами, как «Красавица-воин Сейлор Мун», «Драконий жемчуг», «Ван-Пис» или «Детектив Ягодички», уже ставшей детской классикой, объявила о новом оригинальном проекте Girls Band Cry.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Музыкальный проморолик, а также информацию о формате, творческой группе и актерском составе обещают предъявить 29 мая.

Читать «Рок-тихоня!» — душещипательное аниме об одинокой гитаристке
Аниме «Фермер-аристократ» по одноименной манге Хирому АракавыСтальной алхимик», «Серебряная ложка») выйдет в эфир 7 июля 2023 года.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Это юмористическая биография известной мангаки до того, как она приобщилась к чудесному миру рисованных историй. Создательница «Стального алхимика» выросла на Хоккайдо в семье фермеров, закончила сельскохозяйственную школу и в течение семи лет помогала родителям. В манге она описывает будни, трудности и радости животноводов, а также переживания, курьезы и малоизвестные факты о фермерской жизни.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю


Над сериалом работают режиссер Ютаро Савада и дизайнерка персонажей Аянэ Мацумото на студии Pie in the sky. Хирому Аракаву озвучит Муцуми Тамура (Нат из «Созданного в Бездне», Кобаяси из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси»), отца и мать — Сигэру Тиба (Дзёго из «Магической битвы», Сомэдзи Кавамото из «Мартовского льва») и Кудзира (Оротимару из «Наруто», Юриэ Сиракава из «Баракамона») соответственно, а голосом Иси станет Марико Хонда (Кацуми Накасэ из «Врата Штейна 0», Юри Ха Захард из «Башни бога»).

Читать «Брошенный кролик» — еще одно аниме в жанре повседневность
Студия P.A. Works готовит новый оригинальный проект «Добро пожаловать на вискарню Комады». Проект позиционируется, как пятая часть «рабочей серии» о людях и их работе, наряду с «Азбукой цветов», «Белым ящиком», «Квестом на фоне Сакуры» и «Акватопом белого песка» и будет представлен в категории Contrechamp на Международном фестивале анимационных фильмов, который пройдет во французском Анси с 11 по 17 июня. Премьера состоится в ноябре 2023 года.


Чтобы подготовить репортаж о японском крафтовом виски, журналист Котаро Такахаси отправляется на ликеро-водочный завод, которым руководит Руи Комада. Винокурня досталась девушке после смерти отца и пребывает в плачевном состоянии. Несмотря на последствия форс-мажора, финансовые и семейные трудности, Руи пытается восстановить бизнес и возродить производство крепкого алкогольного напитка по старинной семейной рецептуре.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Снимает полнометражку Масаюки ЁсихараВосточный Эдем»), сценарий пишут Юкито КидзаваМастера меча Онлайн») и Мунэмаса НакамотоИстории монстров»), за анимацию отвечает Косукэ КавацураАнгельские ритмы!»), а за музыкальное сопровождение Тацуя КатоДоктор Стоун»).

Роли озвучивают:
Руи Комада — Саори Хаями (Сёко Нисимия «Форма голоса»)
Котаро Такахаси — Кэнсё Оно (Кнуд из «Саги о Винланде»)
Томоко Кавабата — Маая Утида (Демон-ангел из «Человека-бензопилы»)
Ясумото — Ёсимаса Хосоя (Айен из «Ванпанчмена»).

Читать «Баракамон» — аниме о любви к своей работе и не только
Студия Shuka91 день», «Тетрадь дружбы Нацумэ») готовится экранизировать популярную сёдзё-мангу «Четверо братьев Юдзуки» авторства Сидзуки Фудзисавы. Сериал выйдет в эфир уже этой осенью.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Историю взросления четырех братьев, живущих самостоятельно после смерти родителей, поставил Мицуру ХонгоВласть книжного червя»), а над дизайном персонажей работал Ориэ ТанакаАтака титанов», «Тетрадь смерти»).

Читать Обычная японская семья в сериале «Наши соседи Ямада»
Бонус: постер с персонажами «Рождения Китаро» от дизайнерки персонажей Токо ЯтабэМилый во Франксе», «Гридмен»). Фильм нацелен посетить японский прокат уже 17 ноября.

Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай от MAPPA, похожий на отпуск
«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности
Очумелые ручки: «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах
«Форма голоса»: Не уходи безропотно во тьму
Ты не одинок: «Гридмен» — сериал с монстрами и роботами, который постоянно ломает ожидания
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)
«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
Вернись в деревню! «Квест на фоне сакуры» убеждает в привлекательности малых городов
Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера
«Яркость: Душа самурая»: Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника
«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
Супружеский долг перед Родиной: Стоит ли смотреть «Любимый во Франксе»
Поиск по меткам
MadhouseMAPPANetflixP. A. WorksProduction I.GStudio M2Toei AnimationTriggerАнимацияанимеаниме-дайджестсёдзё
персоны
Макото СинкайОсаму ТэдзукаСаори ХаямиЁсимаса Хосоя
фильмы
91 деньАгент ПаранойиАзбука цветовАкадемия ведьмочекАкватоп белого пескаАнгельские ритмы!Аой АситоАтака титановБаракамонБармен: Бокал богаБашня БогаБелая коробкаВан-ПисВанпанчменВласть книжного червяВорона в гаремеВосточный ЭдемВрата Штейна: НольГридменДетектив ЯгодичкиДоктор СтоунДраконий жемчугИстинная грустьИстории монстровКвест на фоне сакурыКиберпанк: Бегущие по краюКобаяси и её горничная-драконКрасавица-воин Сейлор МунКрасавица-воин Сейлор МунКулинарные скитания в параллельном миреЛюбимый во ФранксеМагическая битваМартовский левМастера меча онлайнМисс ХокусайМоя возлюбленная забыла свои очкиНарутоНикуко из Рыбацкой гаваниОнихэйПлутонПсихопаспортРождение КитароСага о ВинландеСад изящных словСеребряная ложкаСозданный в БезднеСтальной алхимикСудзумэ, закрывающая двериТетрадь дружбы НацумэТетрадь смертиФорма голосаЧеловек-бензопилаЯркость: Душа самурая

фотографии >>
Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю фотографии
Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю фотографии
Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю фотографии
Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Евгений Басилашвили
26 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Евгений Басилашвили.
Владимир Борисов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Борисов.
Геннадий Богачев
25 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Богачев.
Валерий Фомин
25 апреля ушёл из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Давид Бель
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Фарес Фарес
Юрген Фогель
Михаэль Хербиг
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Яга и книга заклинаний
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Идеальная иллюзия
драма
Италия, 2022
Мой монстр
боевик, фильм ужасов, фэнтези
Китай, 2022
Медовый месяц
драма
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?