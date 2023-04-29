Едим (и пьем) дома: главные новости аниме за неделю

Феноменальный забег «Судзумэ
» по японскому бокс-офису подходит к концу: 27 мая аниме Макото Синкая
оставит в покое местные кинотеатры, с которых за полгода проката стрясло $108 миллионов. Намедни Синкай также заявил
, что устал от романтических историй в духе «мальчик встречает девочку». Он и в «Судзумэ» хотел было ввести двух женских персонажей с сестринскими чувствами, но продюсеры слезно попросили хотя бы еще разок обойтись без экспериментов. Остается лишь надеяться, что в будущем режиссер найдет сюжет по сердцу — без каких-либо творческих и финансовых препон. Тем временем лондонский театр Whole Hog анонсировал
спектакль по мелодраме «Сад изящных слов
» все того же любимого в народе постановщика: постановку пытались показать британским театралам еще в 2020-м, но из-за эпидемия ковида пришлось сдвинуть планы аж на четыре года.
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Рецензия на новый хит Синкая «Судзумэ, закрывающая двери»
И к другим новостям. Netflix
, кажется, определился с датой своего нового аниме-эксклюзива: «Якитори
» от студии ARECT
(«Яркость: Душа самурая
») пополнит библиотеку стриминг-гиганта 18 мая. Студия Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Академия ведьмочек
») открыла специальный сайт
, на котором любой желающий может проголосовать за любимое блюдо из манги «Подземелье вкусностей
»: опрос продлится до 7 мая, а результаты огласят 15-го. Масао Маруяма
, протеже самого Осаму Тэдзуки
, основатель Mappa
(«Магическая битва
», «Кулинарные скитания в параллельном мире
») и Studio M2
(«Онихэй
» и грядущий «Плутон
»), а также сооснователь Madhouse
(«Идеальная грусть
», «Ванпанчмен
») поделился опасениями относительно будущего аниме. Причина, омрачающая взор творца, устремленный в будущее, — меркантильность. По словам Маруямы, погоня за наживой убивает креативность, чистоту, само искусство и прочие эфемерные вещи, а без них японская анимация — не японская анимация.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о школьном ромкоме
«Моя возлюбленная забыла свои очки
» или экранизации манги
«Бармен: Бокал бога
», а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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Обзор аниме «Яркость: Душа самурая»
Студия Production I.G
(«Психопаспорт
», «Ао Аси
») анонсировала экранизацию манги Цутики Нисимуры
«Консьерж универмага «Арктика
», получившей на 25-м Японском фестивале медиаискусства в 2022-м году награду за выдающиеся достижения. Премьера полнометражного аниме состоится осенью этого года.
Действие разворачивается в загадочном универмаге, где все покупатели — животные. Новенькая консьержка Акино встречает гостей, консультирует их и заботится о комфорте покупателей. Среди клиентов есть очень редкие и даже вымершие виды со своими причудами и запросами: морская норка ищет подарок для отца, японский волк собирается сделать предложение возлюбленной и очень переживает, а роющая сова хочет подобрать что-то особенное для верной супруги.
Командовать проектом будет Ёсими Итадзу
(режиссер анимации в «Агенте паранойи
» и «Мисс Хокусай
»), а сценарий напишет Сатоми Осима
(«Ворона в гареме
», «Никуко из Рыбацкой гавани
»).
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«Выдающиеся звери» — сериал про антропоморфных животных
Студия Toei Animatio
n, известная такими культовыми проектами, как «Красавица-воин Сейлор Мун
», «Драконий жемчуг
», «Ван-Пис
» или «Детектив Ягодички
», уже ставшей детской классикой, объявила о новом оригинальном проекте Girls Band Cry
.
Музыкальный проморолик, а также информацию о формате, творческой группе и актерском составе обещают предъявить 29 мая.
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«Рок-тихоня!» — душещипательное аниме об одинокой гитаристке
Аниме «Фермер-аристократ
» по одноименной манге Хирому Аракавы
(«Стальной алхимик
», «Серебряная ложка
») выйдет в эфир 7 июля 2023 года.
Это юмористическая биография известной мангаки до того, как она приобщилась к чудесному миру рисованных историй. Создательница «Стального алхимика
» выросла на Хоккайдо в семье фермеров, закончила сельскохозяйственную школу и в течение семи лет помогала родителям. В манге она описывает будни, трудности и радости животноводов, а также переживания, курьезы и малоизвестные факты о фермерской жизни.
Над сериалом работают режиссер Ютаро Савада
и дизайнерка персонажей Аянэ Мацумото
на студии Pie in the sky
. Хирому Аракаву озвучит Муцуми Тамура
(Нат из «Созданного в Бездне
», Кобаяси
из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси
»), отца и мать — Сигэру Тиба
(Дзёго
из «Магической битвы
», Сомэдзи Кавамото из «Мартовского льва
») и Кудзира
(Оротимару из «Наруто
», Юриэ Сиракава из «Баракамона
») соответственно, а голосом Иси станет Марико Хонда
(Кацуми Накасэ из «Врата Штейна 0
», Юри Ха Захард из «Башни бога
»).
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«Брошенный кролик» — еще одно аниме в жанре повседневность
Студия P.A. Works
готовит новый оригинальный проект «Добро пожаловать на вискарню Комады
». Проект позиционируется, как пятая часть «рабочей серии» о людях и их работе, наряду с «Азбукой цветов
», «Белым ящиком
», «Квестом на фоне Сакуры
» и «Акватопом белого песка
» и будет представлен в категории Contrechamp на Международном фестивале анимационных фильмов, который пройдет во французском Анси с 11 по 17 июня. Премьера состоится в ноябре 2023 года.
Чтобы подготовить репортаж о японском крафтовом виски, журналист Котаро Такахаси отправляется на ликеро-водочный завод, которым руководит Руи Комада. Винокурня досталась девушке после смерти отца и пребывает в плачевном состоянии. Несмотря на последствия форс-мажора, финансовые и семейные трудности, Руи пытается восстановить бизнес и возродить производство крепкого алкогольного напитка по старинной семейной рецептуре.
Снимает полнометражку Масаюки Ёсихара
(«Восточный Эдем
»), сценарий пишут Юкито Кидзава
(«Мастера меча Онлайн
») и Мунэмаса Накамото
(«Истории монстров
»), за анимацию отвечает Косукэ Кавацура
(«Ангельские ритмы!
»), а за музыкальное сопровождение Тацуя Като
(«Доктор Стоун
»).
Роли озвучивают:
Руи Комада — Саори Хаями
(Сёко Нисимия
«Форма голоса
»)
Котаро Такахаси — Кэнсё Оно
(Кнуд
из «Саги о Винланде
»)
Томоко Кавабата — Маая Утида
(Демон-ангел
из «Человека-бензопилы
»)
Ясумото — Ёсимаса Хосоя
(Айен из «Ванпанчмена
»).
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«Баракамон» — аниме о любви к своей работе и не только
Студия Shuka
(«91 день
», «Тетрадь дружбы Нацумэ
») готовится экранизировать популярную сёдзё-мангу
«Четверо братьев Юдзуки
» авторства Сидзуки Фудзисавы
. Сериал выйдет в эфир уже этой осенью.
Историю взросления четырех братьев, живущих самостоятельно после смерти родителей, поставил Мицуру Хонго
(«Власть книжного червя
»), а над дизайном персонажей работал Ориэ Танака
(«Атака титанов
», «Тетрадь смерти
»).
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Обычная японская семья в сериале «Наши соседи Ямада»
Бонус
: постер с персонажами «Рождения Китаро
» от дизайнерки персонажей Токо Ятабэ
(«Милый во Франксе
», «Гридмен
»). Фильм нацелен посетить японский прокат уже 17 ноября.
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