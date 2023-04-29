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Цифровой релиз «Айты» Степана Бурнашёва состоится 4 мая

29 апреля
2023 год

Новости кино >>
29 апреля 2023
4 мая состоится онлайн-релиз детективного триллера «Айта» — новой работы одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва. Фильм появится на платформах PREMIER, Okko, Wink и Кинопоиск. Дистрибьютором выступает компания «Sollux».

Цифровой релиз «Айты» Степана Бурнашёва состоится 4 мая

По сюжету Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи распространяются быстро, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афоня (Андрей Фомин), подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.

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«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную», — говорит Степан Бурнашёв.

Цифровой релиз «Айты» Степана Бурнашёва состоится 4 мая

«Айта» — это 13-й фильм Бурнашёва и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, которую исполнил Иннокентий Луковцев.

В ленте также сыграли Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Людмила Малыкайцева и Айталина Цыпандина. За визуальную часть отвечал оператор Данила Горюнков.
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№ 2
Pumpkin   29.04.2023 - 14:15
ого, уже в цифре его решили выпустить. как-то прям супер быстро после премьеры, даже неожиданно я бы сказала. но здорово, посмотрим! читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.04.2023 - 14:05
Порядком надоели с этим мраком. Еще в цифре выпускать, было бы что. То же великое кино. Получается буряты другого снять не могут. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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