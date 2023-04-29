Цифровой релиз «Айты» Степана Бурнашёва состоится 4 мая

4 мая состоится онлайн-релиз детективного триллера «Айта
» — новой работы одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва
. Фильм появится на платформах PREMIER, Okko, Wink и Кинопоиск. Дистрибьютором выступает компания «Sollux».
По сюжету Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи распространяются быстро, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афоня (Андрей Фомин
), подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
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«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, — скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой человеческим трагедиям. С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную
», — говорит Степан Бурнашёв.
«Айта» — это 13-й фильм Бурнашёва и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, которую исполнил Иннокентий Луковцев
.
В ленте также сыграли Георгий Бессонов
, Ильяна Павлова
, Людмила Малыкайцева
и Айталина Цыпандина
. За визуальную часть отвечал оператор Данила Горюнков
.
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