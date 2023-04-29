Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова

Заслуженный артист России Сергей Колесников
умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС
сообщил его сын Иван Колесников
.
фото: К/ф "Тайна спящей дамы" (2021)
Сергей Валентинович Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978-м окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. В его фильмографии более 70 ролей в отечественных и зарубежных проектах, в числе которых «Шапито-шоу
», «Сердце Пармы
», «Петербургские тайны
», «Черное море
» и пятая часть «Крепкого орешка
».
Артист занимался дубляжом, его голосом говорил Шон Коннери
в фильмах о Джеймсе Бонде. Также Колесников был ведущим телепрограммы «Фазенда».
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