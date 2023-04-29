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Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова

29 апреля
2023 год

Новости кино >>
29 апреля 2023
Заслуженный артист России Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Иван Колесников.

Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова
фото: К/ф "Тайна спящей дамы" (2021)

Сергей Валентинович Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978-м окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. В его фильмографии более 70 ролей в отечественных и зарубежных проектах, в числе которых «Шапито-шоу», «Сердце Пармы», «Петербургские тайны», «Черное море» и пятая часть «Крепкого орешка».

Артист занимался дубляжом, его голосом говорил Шон Коннери в фильмах о Джеймсе Бонде. Также Колесников был ведущим телепрограммы «Фазенда».
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№ 1
Валентина В. Орлова.   29.04.2023 - 14:59
Очень печально когда уходят так е ещё в сущности молодые люди читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Иван КолесниковСергей Колесников
фильмы
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