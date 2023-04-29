Дакота Фаннинг отправится в таинственный лес в триллере «Наблюдатели»

В центре истории — 28-летняя художница Мина, заблудившаяся в ирландском лесу. Отыскав убежище, девушка вместе с тремя незнакомцами попадает в ловушку — каждую ночь за ними наблюдают таинственные существа. Сюжет основан на готическом романе А. М. Шайна.
Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом для Ишаны Найт Шьямалан. Ее отец — известный постановщик М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Сплит») — выступит продюсером проекта.
Кинотеатральная премьера намечена на 7 июня 2024 года.
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