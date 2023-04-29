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Дакота Фаннинг отправится в таинственный лес в триллере «Наблюдатели»

29 апреля
2023 год

Новости кино >>
29 апреля 2023
Дакота Фаннинг исполнит главную роль в мистическом триллере «Наблюдатели» (The Watchers), сообщает Deadline.

Дакота Фаннинг отправится в таинственный лес в триллере «Наблюдатели»
фото: Buzzfeed

В центре истории — 28-летняя художница Мина, заблудившаяся в ирландском лесу. Отыскав убежище, девушка вместе с тремя незнакомцами попадает в ловушку — каждую ночь за ними наблюдают таинственные существа. Сюжет основан на готическом романе А. М. Шайна.

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом для Ишаны Найт Шьямалан. Ее отец — известный постановщик М. Найт ШьямаланШестое чувство», «Сплит») — выступит продюсером проекта.

Кинотеатральная премьера намечена на 7 июня 2024 года.
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№ 1
Pumpkin   29.04.2023 - 23:56
кажется, что она уж точно сто лет нигде не снималась, а вот на экранах раньше своей сестры появилась. вообще поразительно, хотя актриса то неплохая читать далее>>
Всего сообщений: 1
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