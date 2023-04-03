Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля

анонс

Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»

Японскому маэстро был 71 год

2 апреля

Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере

Данная локация намекает всем фанатам оригинала, что события развернутся на северо-западе Тихого океана, как и в сиквеле The Last of Us