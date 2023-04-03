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Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля

3 апреля
2023 год

Новости кино >>
3 апреля 2023

С 17 апреля все серии комедии Александра Бойкова и Эмиля Никогосяна о человеческих отношениях «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым в главных ролях будут доступны в онлайн-кинотеатре Premier. Также сериал, получивший приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот-2022», выйдет в эфире телеканала ТНТ, уточняет пресс-служба платформы.

Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Участвовать в проекте я согласился в том числе из-за людей. Режиссер и шоураннер Эмиль Никогосян, мои партнеры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно, и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально сильно повезло. В первую очередь, это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга», — говорит Борис Дергачёв.

Главной герой комедии Николай Сергеевич, долгие годы руководящий отделением педиатрии, выходит на пенсию и попадает в «чудесный мир пенсионеров». К сожалению, у него нет ни сбережений, ни семьи. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все общественные блага своего положения, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене. Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным парнем Лехой, который работает «Другом на час», и уже вместе они отправляются во все тяжкие.

Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По словам креативного продюсера сериала Эмиля Никогосяна, сначала он «узнал про услугу — "друг на час". Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и конечно слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развеселый и жизнерадостный прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми в барах, слушает их истории, ест, пьет за их счет, и сверху получает еще деньги. Я написал пилот, но истории, как будто чего-то не хватало. Отложил примерно на год. И вот в пандемийное лето у меня отец выходил на пенсию. Он всю жизнь работал, был очень активен, и с трудом представлял свою жизнь на пенсии. Конечно, всегда можно найти чем заняться, но все равно есть определенный страх, так как ритм жизни сильно меняется. И вот тут-то все и сложилось! Так в "Друге на час" появился пенсионер Сергеич. К нему присоединился Леха из первой версии пилота, а дальше история сама себя написала».

Компанию Шакурову и Дергачёву составили Марина Васильева, Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Егор Корешков, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Кирилл Ковбас, Георгий Мнацаканов, Лина Миримская, Александра Велескевич и другие популярные актеры. Спродюсировали сериал производства телеканала ТНТ и компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

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Ольга Тумайкина считает, «что проект "Друг на час" — это снайперское попадание в то место, где живет душа. Чтобы каждый вспомнил свою первую влюбленность, свой упущенный шанс, свой первый поцелуй, свой последний поцелуй. Это кино по праву займет свое место на полке, где находятся наши любимые киноленты, такие как "Ирония судьбы" и "Служебный роман"».
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   3.04.2023 - 14:26
Не могло обойтись и здесь без бандитской физиономии Лаврова. Фильм вроде комедийно-драматический, а не криминал. Везде сунется, хоть на 1-2 минуты. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   3.04.2023 - 13:59
понравилась фраза - с таким составом даже плохой сценарий может стать хорошим. АГА, КОНЕЧНО. Сколько мы видели хороших актеров вместе, а получалось все равно далеко не очень читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля фотографии
Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля фотографии
Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля фотографии
Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля фотографии
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