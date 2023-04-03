Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»

3 апреля
2023 год

Новости кино >>
3 апреля 2023
В онлайн-сервисе more.tv 7 апреля состоится эксклюзивная премьера четырехсерийной фантастической военной драмы Антона Розенберга «Закрытый уровень». Согласно пресс-службе платформы, чуть позднее мини-сериал выйдет на телеканале СТС.



Зрителям поведают о компании молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, которая проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузиться в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

В сериале снялись Денис Нурулин, Артём Афонасов, Арсений Никитин, Даниил Киселёв, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева, Евгений Михеев, Василий Бочкарёв и Павел Абраменков.

Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Антон Розенберг выступил не только режиссером, но и сценаристом драмы, а продюсерами выступили Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Давид Гулордава и Семён Капш. За визуальную составляющую отвечают оператор Станислав Юдаков и художник-постановщик Назик Каспарова. «Закрытый уровень» создан «Кинокомпанией "Небо"» по заказу СТС и при поддержке Института развития интернета.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
Поиск по меткам
more.tvигрыСТС
персоны
Павел АбраменковАртём АфонасовВасилий БочкарёвЛидия ВележеваДавид ГулордаваСемен КапшНазик КаспароваДаниил КиселёвКристина КорбутЕвгений МиллерЕвгений МихеевВладимир НеклюдовАрсений НикитинДенис НурулинАнтон РозенбергМаксим РыбаковСтанислав Юдаков
фильмы
Закрытый уровень

фотографии >>
Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень» фотографии
Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень» фотографии
Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень» фотографии
Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Высоцкий
2 апреля ушёл из жизни мастер спорта Игорь Высоцкий.
Александр Гетманский
1 апреля ушёл из жизни актёр Александр Гетманский.

День рождения >>

Андрей Вертоградов
Анастасия Заворотнюк
Любовь Мартынова
Александр Михайличенко
Владимир Носик
Виктория Пархоменко
Глеб Подгородинский
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Джейми Бамбер
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Мэттью Гуд
Дорис Дэй
Адам Скотт
Лесли Ховард
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Юный вождь Виннету
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
На одном крыле
драма, фильм-катастрофа
США, 2023
Наводнение
драма
Россия, 2023
Прямой эфир
драма, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram