Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»

В онлайн-сервисе more.tv 7 апреля состоится эксклюзивная премьера четырехсерийной фантастической военной драмы Антона Розенберга «Закрытый уровень». Согласно пресс-службе платформы, чуть позднее мини-сериал выйдет на телеканале СТС.
Зрителям поведают о компании молодых беззаботных парней, увлеченных компьютерными стрелялками, которая проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузиться в незаконченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.
обсуждение >>