Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»

анонс

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале ТНТ

Комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачёвым выйдет 17 апреля

Японскому маэстро был 71 год

2 апреля

Второй сезон адаптации игры «Одни из нас» снимут в Ванкувере

Данная локация намекает всем фанатам оригинала, что события развернутся на северо-западе Тихого океана, как и в сиквеле The Last of Us