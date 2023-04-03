Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки»

Главная героиня Наташа Селиванова (Калмыкова) – мастер на все руки, жена следователя Виктора (Морозов). Она не только прекрасная массажистка, маникюрша, парикмахер и стилист, но и сыщик! Параллельно она помогает мужу, проводя собственные расследования преступлений.
Дарью Калмыкову «Наташа привлекла своим интересным характером, тем, что она такой "Шерлок Холмс в юбке", у меня не было похожих ролей. Она безумно любит Виктора и помогает ему расследовать дела — приезжает к нему с обедом на работу и, как бы невзначай, выясняет, что произошло, подсказывает, начинает вести свое расследование. А потом отдает все бразды правления и все "карты" ему в руки. Она — та мудрая женщина, которая всегда оставляет лидерство за мужем. В ней много непосредственности, наивного и детского в хорошем смысле восприятия мира — при всем том, что у нее аналитический склад ума и совершенно нестандартное мышление. В ней совместимо несовместимое. И такое всегда интересно играть».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По словам Алексея Морозова, Наташа очень легко и непринужденно, буквально за чашечкой кофе выдвигает невероятные версии, которые в последствии оказываются верными. А про своего героя говорит, что в нем есть некий элемент подкаблучности, но это выглядит трогательно. «При кажущейся внешне брутальности и консервативности, Виктор — нежный человек», — говорит актер.
Это первая совместная работа Калмыковой и Морозова. И, по признанию обоих, между ними сразу же возникла химия, искра, а это очень важно для кинопары. Борис Щербаков и Галина Польских сыграли соседей Селивановых, а Юлия Проскурякова – одноклассницу Виктора Веронику, с которой они не виделись 20 лет. Их встреча происходит случайно в ходе расследования и приводит к весьма неожиданным последствиям.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Вероника – моя полная противоположность, но всё-таки у неё есть своя правда. Она влюбляется, ищет женского счастья, хотя и способы для этого выбирает не очень правильные. За время съемок Вероника стала мне близка, и я ей искренне сопереживаю. Надеюсь, что зрители полюбят и поймут ее, несмотря ни на что», — рассказала Юлия Проскурякова.
Режиссером сериала выступила Гузэль Киреева. Дарья Калмыкова отмечает, что благодаря абсолютно нестандартному мышлению, Гузэль придумывает режиссерские ходы даже для сцен, которые кажутся проходными: «С ней очень интересно находиться в творческом процессе, она дает любопытные подсказки актерам. И она собрала очень классный актерский состав! Это редкость, когда даже небольшие эпизоды и роли второго плана играют очень хорошие артисты».
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