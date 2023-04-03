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Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки»

3 апреля
2023 год

Новости кино >>
3 апреля 2023
На ТВЦ 7 апреля состоится премьера сериала «Детектив на все руки» с участием Дарьи Калмыковой, Алексея Морозова, Юлии Проскуряковой, Бориса Щербакова и Галины Польских. В этот день зрители смогут посмотреть два эпизода — «Утром проснутся не все» и «Девичьи секреты». Первый выйдет в эфир в 18.15, второй – в 20.05. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Главная героиня Наташа Селиванова (Калмыкова) – мастер на все руки, жена следователя Виктора (Морозов). Она не только прекрасная массажистка, маникюрша, парикмахер и стилист, но и сыщик! Параллельно она помогает мужу, проводя собственные расследования преступлений.

Дарью Калмыкову «Наташа привлекла своим интересным характером, тем, что она такой "Шерлок Холмс в юбке", у меня не было похожих ролей. Она безумно любит Виктора и помогает ему расследовать дела — приезжает к нему с обедом на работу и, как бы невзначай, выясняет, что произошло, подсказывает, начинает вести свое расследование. А потом отдает все бразды правления и все "карты" ему в руки. Она — та мудрая женщина, которая всегда оставляет лидерство за мужем. В ней много непосредственности, наивного и детского в хорошем смысле восприятия мира — при всем том, что у нее аналитический склад ума и совершенно нестандартное мышление. В ней совместимо несовместимое. И такое всегда интересно играть».

Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»


По словам Алексея Морозова, Наташа очень легко и непринужденно, буквально за чашечкой кофе выдвигает невероятные версии, которые в последствии оказываются верными. А про своего героя говорит, что в нем есть некий элемент подкаблучности, но это выглядит трогательно. «При кажущейся внешне брутальности и консервативности, Виктор — нежный человек», — говорит актер.

Это первая совместная работа Калмыковой и Морозова. И, по признанию обоих, между ними сразу же возникла химия, искра, а это очень важно для кинопары. Борис Щербаков и Галина Польских сыграли соседей Селивановых, а Юлия Проскурякова – одноклассницу Виктора Веронику, с которой они не виделись 20 лет. Их встреча происходит случайно в ходе расследования и приводит к весьма неожиданным последствиям.

Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Вероника – моя полная противоположность, но всё-таки у неё есть своя правда. Она влюбляется, ищет женского счастья, хотя и способы для этого выбирает не очень правильные. За время съемок Вероника стала мне близка, и я ей искренне сопереживаю. Надеюсь, что зрители полюбят и поймут ее, несмотря ни на что», — рассказала Юлия Проскурякова.

Режиссером сериала выступила Гузэль Киреева. Дарья Калмыкова отмечает, что благодаря абсолютно нестандартному мышлению, Гузэль придумывает режиссерские ходы даже для сцен, которые кажутся проходными: «С ней очень интересно находиться в творческом процессе, она дает любопытные подсказки актерам. И она собрала очень классный актерский состав! Это редкость, когда даже небольшие эпизоды и роли второго плана играют очень хорошие артисты».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   3.04.2023 - 16:16
Что-то даже непривычно, что ТВЦ ударился в детективную тему. Она у них всегда была, но мне казалось, что мелодрамы как-то больше в почете были читать далее>>
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Дарья Калмыкова стала «Детективом на все руки» фотографии
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