Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон
, устанавливающий норму о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов, сообщается на официальном сайте
Кремля.
Поправки в документ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» были приняты Государственной Думой 22 марта сего года и одобрены Советом Федерации 29 марта.
В справке Государственно-правового управления указано, что «в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" вводится понятие "фильм для детей и юношества", под которым понимается фильм, предназначенный для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленный на воспитание подрастающего поколения, созданный на основе сценария и соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей».
Поправки предусматривают «возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных фильмов для детей и юношества, являющихся художественными (игровыми) фильмами».
По словам первого заместителя председателя комитета по культуре Александра Шолохова, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика»
, кинокартины получат поддержку на стадиях их производства и проката. Следует отметить, что ранее государство обеспечивало 70% финансирования.
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