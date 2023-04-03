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Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов

3 апреля
2023 год

Новости кино >>
3 апреля 2023
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий норму о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов, сообщается на официальном сайте Кремля.

Поправки в документ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» были приняты Государственной Думой 22 марта сего года и одобрены Советом Федерации 29 марта.

Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов
фото: kino.rambler

В справке Государственно-правового управления указано, что «в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" вводится понятие "фильм для детей и юношества", под которым понимается фильм, предназначенный для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленный на воспитание подрастающего поколения, созданный на основе сценария и соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей».

Поправки предусматривают «возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных фильмов для детей и юношества, являющихся художественными (игровыми) фильмами». По словам первого заместителя председателя комитета по культуре Александра Шолохова, которые приводит «Бюллетень кинопрокатчика», кинокартины получат поддержку на стадиях их производства и проката. Следует отметить, что ранее государство обеспечивало 70% финансирования.
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