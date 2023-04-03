Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов

что почитать?

Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник»

В ночь с 3 на 4 апреля, 01:20, viju TV1000

«Хоть раз в жизни»: Когда моя гитара нежно плачет

История кино

Как сохранить человечность и чувство собственного достоинства: «Любить» Михаила Калика и цензура

Отрывок из новой книги «Пока еще море принадлежит нам. Фильмы и время Михаила Калика»