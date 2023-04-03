«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино

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Помощнику режиссёра вестерна «Ржавчина» вынесли приговор по делу об убийстве Галины Хатчинс

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер обретут «Надежду» в триллере На Хон Джина

Блеск и нищета красных дорожек: Анастасия Макеева, Зендая и Елена Летучая

«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля

Смотреть онлайн: «Жить жизнь», «Сансара» и ремейк «Богатые тоже плачут»

История кино

Как сохранить человечность и чувство собственного достоинства: «Любить» Михаила Калика и цензура

Отрывок из новой книги «Пока еще море принадлежит нам. Фильмы и время Михаила Калика»