«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино

«Айта
» Степана Бурнашёва
, согласно данным ЕАИС, собрала за первый уикенд 7,8 млн рублей, тем самым окупившись уже на исходе старта релиза. К пятому дню проката суммарный бокс-офис ленты составил 9,7 млн рублей, а по итогам выходных она стала самым кассовым якутским фильмом в истории. При этом средняя наработка в течение уик-энда на один сеанс составила абсолютный максимум среди всех релизов недели, оставив позади боевик «Джон Уик 4
». Таким образом, сборы «Айты» в четыре раза превысили прогнозы аналитиков, предрекавших фильму два миллиона рублей за первый уик-энд, а суммарно – около пяти млн рублей.
Триумфатор фестиваля «Зимний» «Айта» уже вошел в историю якутского кино, обогнав лидеров прошлых лет – криминальную комедию «Агент Мамбо
» (5,4 млн руб за первый уик-энд) и фестивальный хит «Пугало
» (5,1 млн руб за аналогичный период). По параметру наработки на копию картина побила все рекорды, став самым успешным фильмом уик-энда, оставив позади даже голливудский блокбастер «Джон Уик 4» (11838 руб против 7767 руб). У фильма самый высокий рейтинг на Кинопоиске среди якутского кино – 7,3. Причем исходя из географии популярности платформы, известно, что голоса оставляют преимущество зрители центральной части России, что подтверждает популярность фильма за пределами Якутии. Картина имеет 100% рейтинг среди кинокритиков.
«Мы сделали очень плотный график спецпоказов: я прилетал в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, выступал перед зрителями ряда городов по зуму. Больше всего поразило, что почти все залы были полными. Это было настоящее режиссерское счастье, я даже в мечтах такого не мог предположить. Мне очень много отзывов присылают зрители из разных городов: пишут приятные слова, ставят оценки 10 из 10. Вся съемочная группа в эйфории, мы еще до конца не понимаем, это превзошло все наши ожидания. А сборы – это очень неожиданно и приятно. Я безмерно благодарен каждому, кто пришел в кино, и счастлив, что зрители так поддерживают фильм», –
рассказал режиссер.
Читать рецензию
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести
Детективный триллер «Айта» вышел в российский прокат 30 марта на 215 экранах. Прокатчиками картины выступают компания Про:взгляд и команда Кино-Театр.Ру
. Критики сравнивают новую работу Бурнашёва с фильмами Дэвида Финчера
, а восхищенные зрительские отзывы свидетельствуют о том, что лента снята в традициях крепких голливудских и азиатских детективных триллеров.
По словам главного редактора портала Кино-Театр.Ру Жана Просянова
, «это лучший старт проката в истории якутского кино! Это грандиозная победа и выход якутского кинематографа из так называемого фестивального гетто на совершенно новый уровень массового кино. По цифрам мы видим большой и, что самое важное, нарастающий интерес к фильму зрителей за пределами Якутии. И даже в понедельник, не самый выгодный день для кинотеатров, сборы у фильма остаются стабильно высокими. Степан Бурнашёв действительно смог снять очень крепкий остросюжетный триллер, который никого не может оставить равнодушным и завоевывает все больше сердец».
обсуждение >>