У хоррора «Улыбка» появится сиквел

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Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет брата Барри Кеогана в сиквеле «Гладиатора»

Лента выйдет в прокат 14 февраля 2025 года

Рианна станет Смурфеттой в новых «Смурфиках»

Дакота Фаннинг отправится в таинственный лес в триллере «Наблюдатели»

29 апреля

Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова

Ему было 68 лет