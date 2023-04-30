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У хоррора «Улыбка» появится сиквел

30 апреля
2023 год

Новости кино >>
30 апреля 2023
«Улыбка» обзаведется сиквелом. Об этом объявила студия Paramount Pictures на конвенте CinemaCon, уточняет Collider.

У хоррора «Улыбка» появится сиквел

О сюжете и дате релиза информации пока нет. Неизвестно также, вернется ли в режиссерское кресло постановщик первой части Паркер Финн.

По сюжету дебюта Финна, вышедшего осенью 2022 года, доктор Роуз Коттер, став свидетелем жуткого инцидента с пациентом, начинает переживать пугающие события, которые она не может объяснить. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, Роуз должна встретиться со своим тревожным прошлым. В картине сыграли Сози Бэйкон, Джесси Ашер, Кэл Пенн, Роб Морган, Кайл Галлнер и Кейтлин Стейси. Для Paramount хоррор стал большим кассовым успехом, поскольку при бюджете в $17 млн заработал 220 млн долларов.
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№ 2
babydylnova   30.04.2023 - 15:21
Хм, я не смотрела фильм, поэтому даже не могу сказать нужен ли сиквел. Но выглядит пугающе, что свойственно для всех хорроров. Просто в последнее время их стало слишком много. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   30.04.2023 - 14:18
ну что же, как-то решили прям для многих хорроров последнее время делать сиквелы. хотя сами то фильмы выходили не особенно качественными( читать далее>>
Всего сообщений: 2
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