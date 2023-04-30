У хоррора «Улыбка» появится сиквел

«Улыбка
» обзаведется сиквелом. Об этом объявила студия Paramount Pictures на конвенте CinemaCon, уточняет Collider
.
О сюжете и дате релиза информации пока нет. Неизвестно также, вернется ли в режиссерское кресло постановщик первой части Паркер Финн.
По сюжету дебюта Финна, вышедшего осенью 2022 года, доктор Роуз Коттер, став свидетелем жуткого инцидента с пациентом, начинает переживать пугающие события, которые она не может объяснить. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, Роуз должна встретиться со своим тревожным прошлым. В картине сыграли Сози Бэйкон
, Джесси Ашер
, Кэл Пенн
, Роб Морган
, Кайл Галлнер
и Кейтлин Стейси
. Для Paramount хоррор стал большим кассовым успехом, поскольку при бюджете в $17 млн заработал 220 млн долларов.
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