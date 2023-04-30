Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рианна станет Смурфеттой в новых «Смурфиках»

30 апреля
2023 год

Новости кино >>
30 апреля 2023
Рианна присоединилась к актерскому составу новых «Смурфиков», которых студия Paramount планирует выпустить в прокат 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Рианна станет Смурфеттой в новых «Смурфиках»
фото: polygon.com

Помимо роли Смурфетты певица также сочинит и исполнит несколько песен для фильма. Сценарий к картине на основе комиксов бельгийского художника Пейо написала Пэм Брэйди, а режиссером выступает Крис Миллер.

В 2010-х Sony Pictures выпустила трилогию «Смурфики». Над первыми частями работал постановщик Раджа Госнелл, а героев озвучивали Нил Патрик Харрис, Джулия Робертс, Хэнк Азариа и Джо Манганьелло. Смурфетте ранее подарили свой голос Кэти Перри и Деми Ловато.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
babydylnova   30.04.2023 - 15:24
Смурфиков до сих пор выпускают? Чего там придумывать, уже сто раз все показали? Хотя может дети требуют продолжения. НЕ знаю, для меня это самый неинтересный мульт. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   30.04.2023 - 14:18
ахахахах ой! как неожиданно. Как-то голос Рианны совсем не ассоциируется со Смурфеттой. Но ладно, я думала, что про Смурфиков уже особенно как то и забыли читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Первый кадр из мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня»
Новый мультфильм о смурфиках
Бритни Спирс спела для «Смурфиков»
персоны
Хэнк АзариаРаджа ГоснеллДжо МанганьеллоКрис МиллерКэти ПерриРианнаДжулия РобертсНил Патрик Харрис
фильмы
Смурфики 2Смурфики 3Смурфики 3D

анонс

Скорбим

Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.
Людмила Голубева
28 апреля ушла из жизни актриса Людмила Голубева.
Владимир Борисов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Борисов.

День рождения >>

Василий Брыков
Николай Гринько
Сергей Друзьяк
Ксения Ильясова
Никита Панфилов
Алия Телебарисова
Артём Ткаченко
Анфиса Черных
Антонина Шуранова
Ана де Армас
Шарль Берлен
Кирстен Данст
Перри Кинг
Тайлер Лэбайн
Уилли Нельсон
Сандра Хюллер
все родившиеся 30 апреля >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram