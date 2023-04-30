Рианна станет Смурфеттой в новых «Смурфиках»

Рианна
присоединилась к актерскому составу новых «Смурфиков
», которых студия Paramount планирует выпустить в прокат 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает Variety
.
Помимо роли Смурфетты певица также сочинит и исполнит несколько песен для фильма. Сценарий к картине на основе комиксов бельгийского художника Пейо написала Пэм Брэйди, а режиссером выступает Крис Миллер
.
В 2010-х Sony Pictures выпустила трилогию «Смурфики». Над первыми частями работал постановщик Раджа Госнелл
, а героев озвучивали Нил Патрик Харрис
, Джулия Робертс
, Хэнк Азариа
и Джо Манганьелло
. Смурфетте ранее подарили свой голос Кэти Перри
и Деми Ловато.
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