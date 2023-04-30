Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет брата Барри Кеогана в сиквеле «Гладиатора»

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Лента выйдет в прокат 14 февраля 2025 года

30 апреля

У хоррора «Улыбка» появится сиквел

Для студии Paramount Pictures фильм стал большим кассовым успехом, поскольку при бюджете в $17 млн заработал 220 млн долларов