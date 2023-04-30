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Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет брата Барри Кеогана в сиквеле «Гладиатора»

30 апреля
2023 год

Новости кино >>
30 апреля 2023
Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет в сиквеле «Гладиатора», задуманном Ридли Скоттом. Согласно Deadline, британскому актеру предложили роль римского императора Каракаллы, брата Геты (Барри Кеоган).

Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет брата Барри Кеогана в сиквеле «Гладиатора»
фото: deadline.com

В фильме также заявлены Дензел Вашингтон и Конни Нильсен, игравшая в первой части. Главная роль закреплена за Полом Мескалем. Он предстанет в качестве Луция – сына Луциллы (Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс), вдохновившегося примером Максимуса (Расселл Кроу).

Над сиквелом также будут работать продюсер оригинала Дуглас Уик, получившая за «Гладиатора» премию «Оскар» художница по костюмам Джэнти Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа. Студия Paramount планирует выпустить «Гладиатора 2» 22 ноября 2024 года.
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№ 2
babydylnova   30.04.2023 - 15:22
Ого, какой насыщенной 2024 год нас ожидает. Ну неплохая новость, интересно как все обыграют и введут новых персонажей. Думаю, что получится отлично. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   30.04.2023 - 14:19
уж очень интересно, что же там Скотт напридумывал - не представляю, как можно сделать другого Гладиатора. Что там будет - загадка)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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