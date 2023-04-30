Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет брата Барри Кеогана в сиквеле «Гладиатора»

Звезда «Очень странных дел
» Джозеф Куинн
сыграет в сиквеле «Гладиатора
», задуманном Ридли Скоттом
. Согласно Deadline
, британскому актеру предложили роль римского императора Каракаллы, брата Геты (Барри Кеоган
).
В фильме также заявлены Дензел Вашингтон
и Конни Нильсен
, игравшая в первой части. Главная роль закреплена за Полом Мескалем
. Он предстанет в качестве Луция – сына Луциллы (Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс
), вдохновившегося примером Максимуса (Расселл Кроу
).
Над сиквелом также будут работать продюсер оригинала Дуглас Уик, получившая за «Гладиатора» премию «Оскар» художница по костюмам Джэнти Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа. Студия Paramount планирует выпустить «Гладиатора 2» 22 ноября 2024 года.
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