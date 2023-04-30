«Рогалик» Vampire Survivors превратят в мультсериал

Невероятно популярную игру Vampire Survivors адаптируют для телевидения в виде анимационного сериала, уверяет Deadline
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За разработку экранизации возьмется компания Story Kitchen, которая также готовит игровой фильм по файтингу Sifu. Создатель оригинала Лука Галанте примет активное участие в работе над шоу. В настоящий момент ведутся поиски сценариста. Адаптацию будут продавать телесетям, сосредоточенным на мультсериалах.
События игры разворачиваются в сельской местности Италии образца 2021 года. «Жил злодей по имени Бисконте Дракуло, чья злая магия создала плохой мир, наполненный голодом и страданиями. Теперь члены семьи Бельпаезе должны положить конец его террору и вернуть на стол хорошую еду», —
говорится в официальном описании.
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Vampire Survivors, чей полноценный релиз состоялся в macOS и Windows в октябре 2022 года после годового раннего доступа, представляет собой готический хоррор в жанрах shoot'em up и roguelike. Геймеры управляют автоматически атакующим персонажем, сражаясь с непрерывными волнами монстров, с целью выжить под натиском как можно дольше. В конце января 2022-го в любимую игру небезызвестного генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера одновременно играли более 30 тысяч пользователей Steam.
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