Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Рогалик» Vampire Survivors превратят в мультсериал

30 апреля
2023 год

Новости кино >>
30 апреля 2023
Невероятно популярную игру Vampire Survivors адаптируют для телевидения в виде анимационного сериала, уверяет Deadline.

«Рогалик» Vampire Survivors превратят в мультсериал
фото: youtube.com

За разработку экранизации возьмется компания Story Kitchen, которая также готовит игровой фильм по файтингу Sifu. Создатель оригинала Лука Галанте примет активное участие в работе над шоу. В настоящий момент ведутся поиски сценариста. Адаптацию будут продавать телесетям, сосредоточенным на мультсериалах.

События игры разворачиваются в сельской местности Италии образца 2021 года. «Жил злодей по имени Бисконте Дракуло, чья злая магия создала плохой мир, наполненный голодом и страданиями. Теперь члены семьи Бельпаезе должны положить конец его террору и вернуть на стол хорошую еду», — говорится в официальном описании.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Vampire Survivors, чей полноценный релиз состоялся в macOS и Windows в октябре 2022 года после годового раннего доступа, представляет собой готический хоррор в жанрах shoot'em up и roguelike. Геймеры управляют автоматически атакующим персонажем, сражаясь с непрерывными волнами монстров, с целью выжить под натиском как можно дольше. В конце января 2022-го в любимую игру небезызвестного генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера одновременно играли более 30 тысяч пользователей Steam.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   30.04.2023 - 18:28
Я анимационные сериалы прохожу мимо. Полнометражный мультик глянуть можно, но не более. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Кратос и Ангрбода одержали победу на церемонии вручения премии BAFTA Games Awards
Игра Atelier Ryza получила аниме-экранизацию
Файтинг Sifu получит экранизацию
Поиск по меткам
игры

анонс

Скорбим

Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.
Людмила Голубева
28 апреля ушла из жизни актриса Людмила Голубева.

День рождения >>

Василий Брыков
Николай Гринько
Сергей Друзьяк
Ксения Ильясова
Никита Панфилов
Алия Телебарисова
Артём Ткаченко
Анфиса Черных
Антонина Шуранова
Ана де Армас
Шарль Берлен
Кирстен Данст
Перри Кинг
Тайлер Лэбайн
Уилли Нельсон
Сандра Хюллер
все родившиеся 30 апреля >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен