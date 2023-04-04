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На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер)

4 апреля
2023 год

Новости кино >>
4 апреля 2023

Только-только завершился второй сезон «Токийских мстителей», а на официальном сайте сериала уже появился новый тизер и информация об экранизации арки «Поднебесье», которая следует сразу же за «Рождественской битвой». О дате релиза пока не сообщалось.


Аниме рассказывает о единственном человеке, которому удалось вернуться в 2007-й! Слабохарактерный Такэмити Ханагаки из телевизионных новостей узнает о гибели своей бывшей девушки Хинаты Татибаны в результате разборок преступной группировки «Токийская свастика». Днем позже неизвестный сталкивает его на железнодорожные пути, но юноша не погибает, а совершает прыжок во времени на 12 лет назад и получает возможность изменить себя и исправить допущенные ошибки.

Читать Что нужно знать о «Токийских мстителях»
Если в «Рождественской битве» «Токийская свастика» выясняла отношения с «Черными драконами», то «Поднебесье» познакомит нас с одноименной ОПГ и ее лидерами – Идзаной Курокавой и Кандзи Мотидзукой. В новой арке прояснится цепь событий, ведущих к тому варианту будущего, которое Такэмити отчаянно силится изменить.

На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер)

С новыми героями пополнились и ряды сэйю: главаря банды «Поднебесье» Идзану Курокаву озвучит Нобунага Симадзаки (Шанкс из «Ван-писа», Цукаса Фудзи из «Твоего имени»), а одного из небесных королей Кандзи Мотидзуки воплотит Тэцу Инада (Хаболг из «Созданного в Бездне», Дзюдо Кумия из «Магической битвы»).

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Манга «Токийские мстители», положенная в основу сериала от Liden FilmsПеснь ночных сов», «Джульетта из школы-интерната»), написана и проиллюстрирована Кэном Вакуи. Она стартовала в журнале Weekly Shonen Magazine Kodansha 1 марта 2017 года и закончилась в ноябре 2022-го.
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На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер) фотографии
На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер) фотографии
На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер) фотографии
На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер) фотографии
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