На небесах все плохо: заявлен новый сезон «Токийских мстителей» (есть тизер)

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Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев

Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля

3 апреля

«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино

Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей