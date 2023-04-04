Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля

Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» и его руководителе Владимире Мулявине состоится 10 апреля на Первом канале. Сразу после эфира серии также будут доступны в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба телеканала.
Фильм охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.
фото: Пресс-служба Первого канала
«За полчаса до весны» — совместный проект START, Первого канала и Первой КиноВидеоКомпании Республики Беларусь. Сериал создавался при участии дочери Владимира Мулявина — Марины. Кроме того, в сериале снялась правнучка артиста – Лида. Девочка сыграла свою бабушку Марину (дочку Кармальской и Мулявина) в детском возрасте.
«Мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта и, как звезду, Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Марина рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. И в один из съемочных дней Марина приехала на площадку, увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: “Оставьте нас, я хочу побыть с папой”», — рассказал Артем Волобуев.
фото: Пресс-служба Первого канала
За саундтрек сериала отвечал музыкальный продюсер Виталий Новиков, который работал с ансамблем «Песняры» в 80-е годы: «В кино мы делали аранжировки, максимально приближенные к оригиналу. Все композиции были перепеты и переиграны в классической стилистике «Песняров». Несколько певцов озвучивали моменты репетиций и выступлений ансамбля. Мы использовали только три оригинальные записи «На што бабе агарод», «Добры вечар, дзяучыначка» и «Вологда». Их деликатно почистили, где-то немного доиграли поверх записи для более качественного звучания. Мы очень гордимся тем, что практически полностью смогли отреставрировать арии из рок-оперы «Песня о доле». А вот с художественным свистом было не просто, сейчас этим почти никто не занимается, и исполнителя мы искали очень долго. В результате за Лидию Кармальскую свистел Эдуард Мачкалян, врач-стоматолог, доцент, завкафедрой Витебского медуниверситета».
фото: Пресс-служба Первого канала
Съемки сериала «За полчаса до весны» проходили в Беларуси, Калининградской и Московской областях и завершились в Москве. Все копии сценических костюмов ансамбля были сделаны с нуля, так как ни один наряд не сохранился. Художнику по костюмам Татьяне Котес пришлось изучить все имеющиеся видеозаписи концертов ВИА «Песняры», книги воспоминаний о Владимире Мулявине, журналистские статьи и заметки того времени, личные фото из архивов поклонников и участников группы.
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