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По книгам о Гарри Поттере снимут сериал

4 апреля
2023 год

Новости кино >>
4 апреля 2023
Компания Warner Bros. Discovery планирует перезапустить кинофраншизу о Гарри Поттере в формате сериала, сообщает Bloomberg.

По книгам о Гарри Поттере снимут сериал

Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем в новой стратегии, о которой будет объявлено в ближайшее время. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс пытаются убедить Роулинг подключиться к проекту в качестве продюсера и консультанта.

Ранее Warner Bros. превратила в фильм каждую из семи книг о мальчике, который выжил. Сериальный ребут призван стать более подробной киноадаптацией литературного первоисточника.
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№ 1
Pumpkin   4.04.2023 - 14:15
не знаю, радоваться или печалиться этой новости. настоящего гарри поттера не заменить и никакие сериалы не станут лучше фильмов. читать далее>>
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