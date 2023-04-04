По книгам о Гарри Поттере снимут сериал

Компания Warner Bros. Discovery планирует перезапустить кинофраншизу о Гарри Поттере
в формате сериала, сообщает Bloomberg
.
Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг
. Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем в новой стратегии, о которой будет объявлено в ближайшее время. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс пытаются убедить Роулинг подключиться к проекту в качестве продюсера и консультанта.
Ранее Warner Bros. превратила в фильм каждую из семи книг о мальчике, который выжил. Сериальный ребут призван стать более подробной киноадаптацией литературного первоисточника.
обсуждение >>