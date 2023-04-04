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Антона Васильева заключат под стражу в шестом сезоне «Невского»

4 апреля
2023 год

Новости кино >>
4 апреля 2023
Премьера шестого сезона детектива «Невский» с Антоном Васильевым состоится 10 апреля в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Антона Васильева заключат под стражу в шестом сезоне «Невского»
фото: Пресс-служба НТВ

В новом сезоне суд арестовал Павла Семенова (Васильев) после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова (Виктория Маслова) вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв), который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО.

«Несколько месяцев подряд я целовал утром детей, говорил: "Папа едет на работу". И ехал в тюрьму на съемки шестого сезона… Мой герой по сценарию оказывается за решеткой, события этих серий мы снимали в печально известных «Крестах». Даже слегка прикоснувшись к этому миру, начинаешь вдвойне ценить минуты, проведенные на свободе рядом с близкими людьми», — рассказал Антон Васильев.

Антона Васильева заключат под стражу в шестом сезоне «Невского»
фото: Пресс-служба НТВ

«Зрителю стоит ждать много интересных сюжетных линий и поворотов. Могу немного приоткрыть завесу тайны: Дмитрий Паламарчук появится с бородой, а еще у него завяжется любовная история. Получат продолжение достаточно специфические отношения между главным героем Павлом Семеновым и Фомой: полудружеские, полуконфликтные. Что касается Семенова, то могу сказать, что хороших героев всегда очень тяжело играть. Антон Васильев нашел золотую середину. Его герой неоднозначный: не хороший и не плохой. Вот в этом и есть прелесть, так как, если бы он был идеальным хорошим главным героем, то это было бы скучно. Ведь что самое главное у нас в кино? Это конфликт. Есть конфликт — есть кино, нет конфликта — нет кино», — отметил режиссер Игорь Драка.

В новом сезоне детектива будет немало экшена. В кадре почти все трюки Антон Васильев исполнял самостоятельно — за исключением сложных сцен, где, например, его герой должен спрыгнуть с высокого здания.
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обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   4.04.2023 - 17:31
Боже мой, вот это, конечно, они наснимали, уже какой сезон выходит. Это как для меня было удивление, что сериал про врача с Авериным все еще в эфире читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   4.04.2023 - 17:23
Могу немного приоткрыть завесу тайны: Дмитрий Паламарчук появится с бородой, а еще у него завяжется любовная история - ну вот, самое интересное рассказал, как сейчас смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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