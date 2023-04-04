Пятая Национальная веб-премия состоится осенью

V Национальная премия в области веб-индустрии переносена на осень 2023 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале премии.
фото: Пресс-служба веб-премии
Организаторы отмечают, что все отправленные заявки будут приняты к рассмотрению. О возможности дополнительного приема работ объявят в ближайшее время.
Премия будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где вручат призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент. Во время церемонии будут представлены победители в 20 номинациях.
обсуждение >>