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Пятая Национальная веб-премия состоится осенью

4 апреля
2023 год

Новости кино >>
4 апреля 2023
V Национальная премия в области веб-индустрии переносена на осень 2023 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале премии.

Пятая Национальная веб-премия состоится осенью
фото: Пресс-служба веб-премии

Организаторы отмечают, что все отправленные заявки будут приняты к рассмотрению. О возможности дополнительного приема работ объявят в ближайшее время.

Премия будет состоять из двух блоков – «PROдвижение» и «PROконтент», где вручат призы за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент. Во время церемонии будут представлены победители в 20 номинациях.
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№ 2
Дарья Логич   4.04.2023 - 17:32
Хм, интересно, почему перенесли? Мне кажется, тут обычно работает так, что перенос это почти что отмена, но когда мероприятиие такое большое, наверное, все-таки проведут читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   4.04.2023 - 17:27
Первые три премии вел Ургант, очень приятно было смотреть. Не давал заснуть залу, которые теперь будут точно спать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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