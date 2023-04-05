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Елена Аросьева спасает сына в многосерийной мелодраме «Любовь преодолеет все»

5 апреля
2023 год

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5 апреля 2023

Премьера многосерийной мелодрамы «Любовь преодолеет все» состоится 10 апреля на телеканале «Россия». Главные роли в проекте исполнили Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Федор Шувалов и Иван Шибанов, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Аросьева спасает сына в многосерийной мелодраме «Любовь преодолеет все»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В жизнь матери-одиночки Татьяны Ковалевой (Аросьева) приходит беда. Накануне школьного выпускного вечера ее единственный сын Саша (Шувалов) попадает в аварию и чудом остается жив. Виновник ДТП – племянник прокурора области Сергея Леонова (Алмазов). Однако у семьи прокурора своя версия произошедшего, и они начинают угрожать Татьяне и Саше. Чтобы спрятаться от преследования Леоновых, Татьяна отправляет едва оправившегося после аварии Сашу в армию. А сама пытается доказать его невиновность. Добиться справедливости ей помогает новый сосед – участковый Иван Потапов (Константинов).

«Жизнь моей героини Татьяны наполнена тайнами, которые она бережно хранит, чтобы уберечь родных и любимого сына от коварства людей, связанных с их прошлым. Ее поступками движет в первую очередь чувство материнского долга и желание защитить близких ей людей. При этом она сама нуждается в любви и мужской заботе, но не может никого пустить в свое сердце, пока не разберется с прошлым. Вероятно, такое состояние знакомо многим женщинам, жизнь которых внешне кажется благополучной, но сопровождается глубоким одиночеством и растерянностью перед жизненными обстоятельствами. Надеюсь, зрителю будет интересно, какой выход из этого замкнутого круга найдет моя героиня», — рассказала Елена Аросьева.
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