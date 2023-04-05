Данила Тябина шантажирует полицейский Тимофей Трибунцев в комедийном сериале «На дне»

27 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно выйдет комедийный сериал «На дне» про бывшего заключенного, которого шантажирует полицейский и преследует нечестный застройщик. Главную роль в проекте исполнил Данил Тябин, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба PREMIER
В центре истории – милый парень Степа 28-ми лет. Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако у судьбы другие планы. Получив в наследство старую комнату бабушки в Нижним Новгороде, Степа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладмэном полицейского. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки – 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму. На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя, Степа становится борцом за права жильцов.
«Главная мысль сериала «На дне»: человеку нужен человек. Мы постарались пропитать любовью каждую деталь. С сюжетом пьесы Горького «На дне» проект связан только косвенно: в период написания пьесы писатель жил недалеко от дома нашего главного героя Степы. В сериале это имеет значение», — говорит режиссер Борис Казанцев.
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