Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 20 по 27 апреля в Москве.
фото: Кадр из фильма «Туман»
В основной конкурс смотра вошли две российских картины — «Первая любовь» Светланы Проскуриной и «14+ Продолжение» Андрея Зайцева. Также на победу претендуют «Хрупкие цветы в потоке дней» (Япония), «Запах греха» (Бангладеш), «Невеста мертвеца» (Румыния, Франция), «Потерянный рай» (Китай), «Путь к успеху» (Аргентина), «След зверя» (Сербия), «Те, кто внизу» (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), «Три брата» (Аргентина, Чили), «ФИ1.618» (Болгария, Канада) и «Черная луна» (Мексика). Председателем жюри станет индийский кинематографист Рахуль Равель, а компанию ему составят артисты Алексей Гуськов, Светлана Иванова, Самал Еслямова и режиссер Сиро Герра.
В секции неигрового кино покажут российские картины «Отцы», «Владимирский централ», «Дайте мне победить», а также работы зарубежных авторов «Ла Сингла» (Испания, Германия), «Анна и доктор египтянин» (Израиль), «Дом мамаши Шаку» (Иран) и «Явление в храме Шаолинь» (Китай).
фото: Кадр со съемок третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
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