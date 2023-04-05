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Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля

5 апреля
2023 год

Новости кино >>
5 апреля 2023
Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 20 по 27 апреля в Москве.

Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля
фото: Кадр из фильма «Туман»

В основной конкурс смотра вошли две российских картины — «Первая любовь» Светланы Проскуриной и «14+ Продолжение» Андрея Зайцева. Также на победу претендуют «Хрупкие цветы в потоке дней» (Япония), «Запах греха» (Бангладеш), «Невеста мертвеца» (Румыния, Франция), «Потерянный рай» (Китай), «Путь к успеху» (Аргентина), «След зверя» (Сербия), «Те, кто внизу» (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), «Три брата» (Аргентина, Чили), «ФИ1.618» (Болгария, Канада) и «Черная луна» (Мексика). Председателем жюри станет индийский кинематографист Рахуль Равель, а компанию ему составят артисты Алексей Гуськов, Светлана Иванова, Самал Еслямова и режиссер Сиро Герра.

В секции неигрового кино покажут российские картины «Отцы», «Владимирский централ», «Дайте мне победить», а также работы зарубежных авторов «Ла Сингла» (Испания, Германия), «Анна и доктор египтянин» (Израиль), «Дом мамаши Шаку» (Иран) и «Явление в храме Шаолинь» (Китай).

Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля
фото: Кадр со съемок третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

В конкурсе «Русские премьеры» представлены картины о подростках «Ада» Станислава Светлова, «Край надломленной луны» Светланы Самошиной и «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, драма «Единица монтевидео» Татьяны Лютаевой с Алексеем Серебряковым в роли талантливого врача, лента Стаси Венковой «Тайное влечение» о студентке актерского факультета, военный фильм «Помилование» Айнура Аскарова, снятый по одноименной повести Мустая Карима, и психологический триллер «Туман» Наталии Гугуевой о таинственном исчезновении семейной пары на северной метеостанции. Выбирать победителей будут режиссер Алексей Учитель, сценарист Андрей Золотарев и актриса Анна Снаткина.

В программе сериалов «Первая серия» покажут эпизоды третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» (PREMIER), детективного триллера «Кошка» (START) о поиске пропавших детей, комедийного проекта «РАЙцентр» (Иви) с
Кристиной Асмус, Иваном Добронравовым и Дмитрием Чеботаревым, проект Николая Хомерики «Спасти единственного сына» (KION) и «Ухожу красиво» (Wink), где герой Владимира Яглыча превращается из нерадивого опера в бесстрашного героя.

Фильмом открытия 45-го ММКФ станет новая работа Бориса Хлебникова «Снегирь». Закроется смотр испанской картиной «42 секунды» про Олимпийские летние игры в Барселоне.
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№ 1
Pumpkin   5.04.2023 - 15:55
ага, на такой международный фестиваль мало кто как бы совсем приедет к нам. ну только страны снг, как мы поняли уже за последний год читать далее>>
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Айнур АскаровКристина АсмусСтася ВенковаСиро ГерраНаталия ГугуеваАлексей ГуськовИван ДобронравовСамал ЕслямоваАндрей ЗайцевАндрей ЗолотаревСветлана ИвановаИван КапитоновТатьяна ЛютаеваСветлана ПроскуринаСветлана СамошинаСтанислав СветловАлексей СеребряковАнна СнаткинаАлексей УчительНиколай ХомерикиДмитрий ЧеботарёвВладимир Яглыч
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