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Роберт Де Ниро станет информатором прокуратуры США в сериале для Paramount+

5 апреля
2023 год

Новости кино >>
5 апреля 2023

Оскароносный Роберт Де Ниро снимется в криминальной драме «Bobby Meritorious» для стриминга Paramount+, сообщает Deadline.

Роберт Де Ниро станет информатором прокуратуры США в сериале для Paramount+
фото: AP Photo

Действие сериала развернется в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Де Ниро воплотит образ осведомителя по важному делу, который готов уничтожить этот государственный орган. Остановить его под силу только легендарному бывшему полицейскому, а ныне прокурору. Так, два гиганта схлестнутся в борьбе за справедливость.

Это будет второй крупный сериал в карьере артиста, который отдавал предпочтение полным метрам. Ранее стало известно, что он сыграет бывшего президента США в многосерийном проекте «Нулевой день» для Netflix.

В качестве сценариста и исполнительного продюсера «Bobby Meritorious» заявлен Билли Рэй, работавший над проектами «Капитан Филлипс» и «Правило Коми».
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