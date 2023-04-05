Роберт Де Ниро станет информатором прокуратуры США в сериале для Paramount+

Оскароносный Роберт Де Ниро снимется в криминальной драме «Bobby Meritorious» для стриминга Paramount+, сообщает Deadline.
фото: AP Photo
Действие сериала развернется в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Де Ниро воплотит образ осведомителя по важному делу, который готов уничтожить этот государственный орган. Остановить его под силу только легендарному бывшему полицейскому, а ныне прокурору. Так, два гиганта схлестнутся в борьбе за справедливость.
Это будет второй крупный сериал в карьере артиста, который отдавал предпочтение полным метрам. Ранее стало известно, что он сыграет бывшего президента США в многосерийном проекте «Нулевой день» для Netflix.
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