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Хлоя Чжао экранизирует роман о жене Уильяма Шекспира

5 апреля
2023 год

Новости кино >>
5 апреля 2023
Режиссер Хлоя Чжао, получившая «Оскар» за «Землю кочевников», экранизирует роман Мэгги О'Фаррелл «Хамнет», сообщает Deadline.

Хлоя Чжао экранизирует роман о жене Уильяма Шекспира
фото: Reuters

Бестселлер в жанре исторического фэнтези рассказывает о жене Уильяма Шекспира — Агнес, которая изо всех сил пытается справиться с потерей своего единственного сына Хамнета. В романе описаны ее эмоциональные переживания и жизнь семьи, разбитой горем, что во многом повлияло на появление самой известной пьесы Шекспира «Гамлет».

Чжао также выступит в качестве сценариста при участии О'Фаррелл. Пока неизвестно, когда режиссер сможет приступить к работе, так как параллельно она занимается другими проектами.
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