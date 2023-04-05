Хлоя Чжао экранизирует роман о жене Уильяма Шекспира

Бестселлер в жанре исторического фэнтези рассказывает о жене Уильяма Шекспира — Агнес, которая изо всех сил пытается справиться с потерей своего единственного сына Хамнета. В романе описаны ее эмоциональные переживания и жизнь семьи, разбитой горем, что во многом повлияло на появление самой известной пьесы Шекспира «Гамлет».
Чжао также выступит в качестве сценариста при участии О'Фаррелл. Пока неизвестно, когда режиссер сможет приступить к работе, так как параллельно она занимается другими проектами.
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