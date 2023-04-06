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Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков»

6 апреля
2023 год

Новости кино >>
6 апреля 2023
На официальном сайте полнометражного аниме «Страна песков» проснулся первый трейлер. Экранизация одноименной манги Акиры Ториямы выйдет в японский прокат 18 августа.


В результате разрушительной войны Земля превратилась в огромную пустыню, где вода — ценнейший ресурс. Ключевой резервуар с ценнейшей жидкостью контролирует алчный король, вдобавок люди теперь соседствуют с народом демонов. Надежду человечеству дарит легенда о потайном озере, которое и вызывается разыскать шериф Рао. Предварительно он обращается за помощью к правителю демонов, который внезапно соглашается помочь. В рискованное путешествие Рао отправится с его отпрыском — Вельзевулом. Ему 2500 лет, но ведет себя сын короля демонов как подросток. Например, перед важным путешествием, где их ждут встречи с бандитами, монстрами и королевскими солдатами, не спал всю ночь и даже не почистил зубы.

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Над полнометражной экранизацией совместную работу ведут студии SunriseCтимбой», «Ковбой Бибоп»), AnimaУдар монстра») и Kamikaze DougaПопсовый эпос»). Режиссер — Тосихиса ЁкосимаКоколорс»), консультант — Хироси КодзинаОхотник х охотник», «Этот вампир постоянно умирает»), а сценарист — Хаяси МориДрейфующий дом», «Детективное агентство Лейтон»). За звукорежиссуру и саундтрек отвечают Ёсикадзу Иванами и Юго КанноНевероятные приключения ДжоДжо», «Психопаспорт»).

Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков»

Сэйю:
Вельзевул — Тамура Муцуми (Нат из «Созданного в Бездне», Кобаяси из «Дракорничной»);
Шериф Рао — Кадзухиро Ямадзи (Генри Хендерсон из «Семьи шпиона», Иозан из «Ученика чудовища»);
Сиф — Чо (Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки», Гифсо из «Черного клевера»);
Генерал Аре — Сатоси Цуруока (Мураки из «Моб Психо 100», Заноба Широн из «Реинкарнации безработного»);
Генерал Зау — Нобуо Тобита (Кловис ла Британия из «Кода Гиас»).

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Акира Торияма, наиболее известный как создатель франшизы «Драконий жемчуг», сочинил «Страну песков» в 2000 году. О готовящейся экранизации в декабре прошлого года провозвестил тизер, а дату премьеры анонсировали в конце марта, представив три персонажных постера (помимо Вельзевула и Рао, на них изображен помощник демонического наследника Сиф).
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Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков» фотографии
Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков» фотографии
Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков» фотографии
Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков» фотографии
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