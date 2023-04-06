Грязнуля Вельзевул спасет мир? Вышел первый трейлер «Страны песков»

На официальном сайте полнометражного аниме «Страна песков
» проснулся первый трейлер. Экранизация одноименной манги Акиры Ториямы
выйдет в японский прокат 18 августа.
В результате разрушительной войны Земля превратилась в огромную пустыню, где вода — ценнейший ресурс. Ключевой резервуар с ценнейшей жидкостью контролирует алчный король, вдобавок люди теперь соседствуют с народом демонов. Надежду человечеству дарит легенда о потайном озере, которое и вызывается разыскать шериф Рао. Предварительно он обращается за помощью к правителю демонов, который внезапно соглашается помочь. В рискованное путешествие Рао отправится с его отпрыском — Вельзевулом. Ему 2500 лет, но ведет себя сын короля демонов как подросток. Например, перед важным путешествием, где их ждут встречи с бандитами, монстрами и королевскими солдатами, не спал всю ночь и даже не почистил зубы.
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Над полнометражной экранизацией совместную работу ведут студии Sunrise
(«Cтимбой
», «Ковбой Бибоп
»), Anima
(«Удар монстра
») и Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
»). Режиссер — Тосихиса Ёкосима
(«Коколорс
»), консультант — Хироси Кодзина
(«Охотник х охотник
», «Этот вампир постоянно умирает
»), а сценарист — Хаяси Мори
(«Дрейфующий дом
», «Детективное агентство Лейтон
»). За звукорежиссуру и саундтрек отвечают Ёсикадзу Иванами
и Юго Канно
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Психопаспорт
»).
Сэйю:
Вельзевул — Тамура Муцуми
(Нат из «Созданного в Бездне
», Кобаяси
из «Дракорничной
»);
Шериф Рао — Кадзухиро Ямадзи (Генри Хендерсон
из «Семьи шпиона
», Иозан из «Ученика чудовища
»);
Сиф — Чо
(Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки
», Гифсо из «Черного клевера
»);
Генерал Аре — Сатоси Цуруока
(Мураки
из «Моб Психо 100
», Заноба Широн из «Реинкарнации безработного
»);
Генерал Зау — Нобуо Тобита
(Кловис ла Британия из «Кода Гиас
»).
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«Истребитель демонов» — современная классика, где люди не дружат с нечистой силой
Акира Торияма
, наиболее известный как создатель франшизы «Драконий жемчуг
», сочинил «Страну песков
» в 2000 году. О готовящейся экранизации в декабре прошлого года провозвестил тизер
, а дату премьеры анонсировали в конце марта, представив три персонажных постера (помимо Вельзевула и Рао, на них изображен помощник демонического наследника Сиф).
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