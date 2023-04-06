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Станислав Любшин отмечает юбилей

6 апреля
2023 год

Новости кино >>
6 апреля 2023

6 апреля актер театра и кино Станислав Любшин отмечает юбилей. Со дня его рождения исполняется 90 лет.

Станислав Любшин отмечает юбилей
фото: Пресс-служба Премии МХТ им. Чехова / Ксения Угольникова

Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино, которая в настоящее время стала частью столицы. Поступил в Кислородно-сварочный техникум и работал сварщиком. В 1959 году после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина получил приглашение в 27 театров и дебютировал на сцене «Современника» в спектакле «Пять вечеров». За время своей карьеры артист участвовал в постановках Театра на Таганке, Театра им. Ермоловой, Театре на Бронной, МХТ им. Чехова, Театре наций и других.

В кино Станислав Любшин дебютировал в 1958 году в телефильме «Сегодня увольнения не будет», а известность ему принесла ему роль Славки Костикова в картине Марлена Хуциева «Мне двадцать лет». Также артист исполнил запоминающиеся роли в четырехсерийном фильме «Щит и меч» Владимира Басова, драме Василия Ордынского «Красная площадь», ленте Григория Никулина по мотивам произведений Антона Чехова «Моя жизнь», киноповести Василия Шукшина «Печки-лавочки», драмах «Монолог» Ильи Авербаха, «Степь» Сергея Бондарчука, «Тема» Глеба Панфилова, работе Родиона Нахапетова «Не стреляйте в белых лебедей» по одноименному роману Бориса Васильева. За роль Ильина в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров» Любшин был удостоен награды на кинофестивале «Молодое кино» во Франции. В 1986 году актер впервые предстал в комедийном амплуа в культовой ленте Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза». В числе последних кинопроектов с участием актера — «Великая», «Он – дракон», «Вечная жизнь Александра Христофорова», «Годунов».

Станислав Любшин реализовался и как режиссер. В 1977 году вышел его фильм по сценарию Василия Шукшина «Позови меня в даль светлую», где он сам снялся в одной из главных ролей. На Международном кинофестивале в Мангейме картина получил премию федерации кинопрессы FIPRESCI. В 1980-м Любшин в соавторстве с Дмитрием Долининым снял драму «Три года» по одноименной повести Антона Чехова.

Артист был отмечен различными наградами. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Он был награжден советским орденом Трудового Красного Знамени, российскими орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством«» IV и III степеней, а также был лауреатом премии «Золотая маска».
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№ 3
Александр Тибатин (Самара)   6.04.2023 - 13:30
Искренне и сердечно поздравляю любимого всеми Актера с 90 - летием! Здоровья и счастья! Живите долго! читать далее>>
№ 2
Киноман1985   6.04.2023 - 13:14
В наших реалиях 90 лет, это сумасшедший возраст. И надо сказать только в 2015 году он закончил сниматься на постоянной основе. То есть до 83 лет играл. Фантастика!. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   6.04.2023 - 13:06
ого, до такого возраста дожить - это достойно! а то в 90 лет уже тяжеловато наверное многое делать то. Но вообще большой молодей и талантливый человек читать далее>>
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ВеликаяВечная жизнь Александра ХристофороваГодуновКин-дза-дза!Красная площадьМне двадцать летМонологМоя жизньНе стреляйте в белых лебедейОн – драконПечки-лавочкиПозови меня в даль светлуюПять вечеровСегодня увольнения не будетСтепьТемаТри годаЩит и меч
театры
"Современник"МХТ им. А.ЧеховаТеатр имени ЕрмоловойТеатр на БроннойТеатр на ТаганкеТеатр Наций

фотографии >>
Станислав Любшин отмечает юбилей фотографии
Станислав Любшин отмечает юбилей фотографии
Станислав Любшин отмечает юбилей фотографии
Станислав Любшин отмечает юбилей фотографии
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