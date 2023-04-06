6 апреля актер театра и кино Станислав Любшин отмечает юбилей. Со дня его рождения исполняется 90 лет.
фото: Пресс-служба Премии МХТ им. Чехова / Ксения Угольникова
Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино, которая в настоящее время стала частью столицы. Поступил в Кислородно-сварочный техникум и работал сварщиком. В 1959 году после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина получил приглашение в 27 театров и дебютировал на сцене «Современника» в спектакле «Пять вечеров». За время своей карьеры артист участвовал в постановках Театра на Таганке, Театра им. Ермоловой, Театре на Бронной, МХТ им. Чехова, Театре наций и других.
Станислав Любшин реализовался и как режиссер. В 1977 году вышел его фильм по сценарию Василия Шукшина «Позови меня в даль светлую», где он сам снялся в одной из главных ролей. На Международном кинофестивале в Мангейме картина получил премию федерации кинопрессы FIPRESCI. В 1980-м Любшин в соавторстве с Дмитрием Долининым снял драму «Три года» по одноименной повести Антона Чехова.
Артист был отмечен различными наградами. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Он был награжден советским орденом Трудового Красного Знамени, российскими орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством«» IV и III степеней, а также был лауреатом премии «Золотая маска».
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