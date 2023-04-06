Завершились съемки сиквела «Джокера»

Продолжение получило подзаголовок «Безумие на двоих» (Folie à Deux), что отсылает к медицинскому термину, обозначающему схожее психическое расстройство, которым страдают два или более человека. Детали сюжета держатся в секрете, но предполагается, что действие частично развернется в психиатрической лечебнице Аркхэм, куда обычно попадают противники Бэтмена в комиксах.
По жанру «Безумие на двоих» будет мюзиклом. Тодд Филлипс, поставивший первую часть, также выступил сценаристом сиквела вместе со Скоттом Сильвером.
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