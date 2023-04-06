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Завершились съемки сиквела «Джокера»

6 апреля
2023 год

Новости кино >>
6 апреля 2023
Завершились съемки сиквела «Джокера» Тодда Филлипса. Об этом режиссер сообщил у себя в соцсетях и поделился двумя новыми кадрами из фильма.

Завершились съемки сиквела «Джокера»
фото: Соцсети Тодда Филлипса

Продолжение получило подзаголовок «Безумие на двоих» (Folie à Deux), что отсылает к медицинскому термину, обозначающему схожее психическое расстройство, которым страдают два или более человека. Детали сюжета держатся в секрете, но предполагается, что действие частично развернется в психиатрической лечебнице Аркхэм, куда обычно попадают противники Бэтмена в комиксах.

По жанру «Безумие на двоих» будет мюзиклом. Тодд Филлипс, поставивший первую часть, также выступил сценаристом сиквела вместе со Скоттом Сильвером.

Завершились съемки сиквела «Джокера»
фото: Соцсети Тодда Филлипса

Хоакин Феникс вернулся к роли Джокера, Леди Гага сыграла Харли Квинн. Также в проекте снялись Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофленд. Съемки проходили в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Кинотеатральная премьера намечена на 4 октября 2024 года.
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№ 3
Совет-да-Привет   6.04.2023 - 18:57
Печально, что начинают по блату проталкивать кого угодно в Голливуде. Кризис жанра. Новый лозунг для них придумал: Кинофабрика для особо одаренных. читать далее>>
№ 2
Дарья Логич   6.04.2023 - 18:40
Вообще классно, что Гага так активно стала развивать карьеру в новых для себя направлениях. Даже интересно, как у нее в итоге получится эта роль, так то с актерством вроде все хорошо читать далее>>
№ 1
Pumpkin   6.04.2023 - 17:20
ну пока прям очень сложно представить, как они из этого сделали мюзикл, но кажется, что будет прям очень круто. Уже хочу посмотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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