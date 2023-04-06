Кирилл Кяро наступает на боевую мину в эксклюзивном отрывке фильма «Прямой эфир»

что почитать?

В ночь с 3 на 4 апреля, 01:20, viju TV1000

«Хоть раз в жизни»: Когда моя гитара нежно плачет

Денис Нурулин, Артём Афонасов и Арсений Никитин попадут на «Закрытый уровень»

Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев

Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля

В напряжении: Ольга Кабо, Кирилл Кяро и Станислав Бондаренко

«Коллектор»: Хабенский против всех

«Звёзды мне укажут путь»: Вперёд и с песней

Новости кино

«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино

Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей