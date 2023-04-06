Кирилл Кяро наступает на боевую мину в эксклюзивном отрывке фильма «Прямой эфир»

Кино-Театр.Ру
публикует эксклюзивный отрывок из фильма Карена Оганесяна
«Прямой эфир
». Главные роли в картине исполнили Кирилл Кяро
и Павел Чернышев
.
По сюжету блогер-миллионник Егор в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр, помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом хайпануть. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры — каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение.
«В «Прямом эфире» передо мной стояла интересная, но, на первый взгляд, неподъемная задача: сыграть незаметного человека, довольно долго находящегося в критической, экстремальной ситуации. Чем дальше она развивается, тем больше он в нее погружается. Мне нужно было сыграть человека с тяжелой болью и чувством вины, человека, которому никогда не будет прощения
», — поделился Кирилл Кяро.
Роль автоблогера Егора стала дебютом в полнометражном кино для Павла Чернышева, актера Московского театра Олега Табакова
. Пробы длились недолго – режиссеру сразу стало ясно, что тандем двух главных исполнителей складывается идеально. Здесь была нужна не столько «химия» между актерами, сколько «антихимия». По мнению режиссера, Павел блестяще вписался в роль.
«Прямой эфир» уже в прокате.
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