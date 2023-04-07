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Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни»

7 апреля
2023 год

Новости кино >>
7 апреля 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент приключенческого семейного фильма «Принц пустыни» режиссёра Эрика БарбьеОбещание на рассвете»). В нём главный герой сбегает от бандитов верхом на верблюде.


12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование! Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей — стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море — и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби. Удастся ли Зоди осуществить свою мечту, сделать своего друга чемпионом и помочь родному племени?

Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни»

Роли в картине сыграли Ясир Дриф, Александра Лами, Юссеф Ажди, Саид Бей, Надя Бензакур, Пьер Ансисс, Антонитасан Джесутасан, Анас Эль Баз и другие.

В российский прокат «Принц пустыни» вышел 6 апреля.
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Принц пустыни

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Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни» фотографии
Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни» фотографии
Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни» фотографии
Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни» фотографии
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