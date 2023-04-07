Песчаная буря и погоня на верблюде в эксклюзивном фрагменте фильма «Принц пустыни»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент приключенческого семейного фильма «Принц пустыни
» режиссёра Эрика Барбье
(«Обещание на рассвете
»). В нём главный герой сбегает от бандитов верхом на верблюде.
12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование! Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей — стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море — и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби. Удастся ли Зоди осуществить свою мечту, сделать своего друга чемпионом и помочь родному племени?
Роли в картине сыграли Ясир Дриф
, Александра Лами
, Юссеф Ажди
, Саид Бей
, Надя Бензакур
, Пьер Ансисс
, Антонитасан Джесутасан
, Анас Эль Баз
и другие.
В российский прокат «Принц пустыни
» вышел 6 апреля.
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