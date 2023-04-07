«Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Дмитрием Исаевым, Анной Роскошной и Мариной Митрофановой

По сюжету мини-сериала мать-одиночка Алёна воспитывает дочь Иру, забыв про свою личную жизнь. Она оправдывает проступки и мелкие обманы дочери, пока это не приводит к серьезным последствиям. Потеряв веру в близкого человека и все, что ей было так дорого, Алёна начинает жизнь заново. Встретив любовь, героиня вынуждена сделать непростой выбор – обрести личное счастье или снова решать проблемы непутевой дочери.
11 апреля состоится премьера «Родных и близких» Сергея Быстрицкого. В мелодраме авария запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают виновника ДТП с женой, но сводят его с пострадавшей девушкой. Матвей влюбляется в Лену, а она – в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям надо разобраться со своим происхождением, а их родителям – со своим прошлым. В главных ролях – Анна Роскошная и Владимир Селезнёв.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
12 апреля зрительницы смогут увидеть премьеру «Бывших любимых» Евгении Юстус с Мариной Митрофановой и Владимиром Гуськовым. По сюжету в институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь она – жена крупного бизнесмена, а он – бойфренд дочери бизнесмена. Внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу прежние чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно.
Продолжит линейку премьер 13 апреля мелодрама Олега Кириченко «Любовь во всём виновата», в которой главные роли исполнили Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич. Это рассказ про умную и целеустремленную Марину, ставшую жертвой предательства – любимый Андрей присвоил себе ее проект, а девушку босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там в прибрежном баре Марина встречает бывшего одноклассника Стаса. Оба не очень рады этой встрече, но постепенно их отношения теплеют, и героиня уже готова снова влюбиться, как выясняется, что он женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершит неделю премьер 14 апреля мини-сериал Карена Захарова «Нам не жить друг без друга» с Алисой Кот и Давидом Колчиным. В институте Катя встречалась с Сергеем, но, когда на их курсе появился Никита, они с Катей влюбились друг в друга с первого взгляда. Сергей мечтает отомстить за измену и берет в сообщники Веронику, которая безответно влюблена в Никиту. В итоге Катю обвиняют в махинациях и грозят тюрьмой, а Вероника предлагает свою помощь, но за это она хочет любви Никиты.
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