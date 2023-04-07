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Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера

7 апреля
2023 год

Новости кино >>
7 апреля 2023
Не стало номинанта на «Оскар», выдающегося американского кинооператора Билла Батлера. Мастер, работавший над культовыми фильмами «Челюсти» Стивена Спилберга и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, скончался в возрасте 101 года 5 апреля в окружении семьи в своем лос-анджелесском доме, уточняет THR.


Уилмер Батлер родился 7 апреля 1921-го в городе Крипл Крик, штат Колорадо. Учился в Уэслианском колледже и в университете Айовы. Его карьера началась в рекламе и на телевидении. В начале 1960-х познакомился с режиссером Уильямом Фридкиным, вместе они создали несколько неигровых работ.

На счету оператора 85 фильмов и сериалов. Помимо вышеназванных картин, снял режиссерский дебют Джека Николсона «Он сказал поехали», «Людей дождя» и «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, «Потомство демона» Дональда Кэммелла, «Козерог-1» Питера Хайамса, «Полосы» Айвена Райтмена, «Бриолин» Рэндала Кляйзера, три части «Рокки» Сильвестра Сталлоне, «Большие неприятности» Джона Кассаветиса, «Детские игры» Тома Холленда, «Горячие головы!» Джима Абрахамса, «Порок» Билла Пэкстона и многие другие. Лауреат двух «Эмми». Лучшей своей работой считал съемки «Челюстей».
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Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера фотографии
Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера фотографии
Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера фотографии
со Стивеном Спилбергом на съемках «Челюстей»
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