Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера

Не стало номинанта на «Оскар», выдающегося американского кинооператора Билла Батлера. Мастер, работавший над культовыми фильмами «Челюсти
» Стивена Спилберга
и «Пролетая над гнездом кукушки
» Милоша Формана
, скончался в возрасте 101 года 5 апреля в окружении семьи в своем лос-анджелесском доме, уточняет THR
.
Уилмер Батлер родился 7 апреля 1921-го в городе Крипл Крик, штат Колорадо. Учился в Уэслианском колледже и в университете Айовы. Его карьера началась в рекламе и на телевидении. В начале 1960-х познакомился с режиссером Уильямом Фридкиным
, вместе они создали несколько неигровых работ.
На счету оператора 85 фильмов и сериалов. Помимо вышеназванных картин, снял режиссерский дебют Джека Николсона
«Он сказал поехали», «Людей дождя
» и «Разговор
» Фрэнсиса Форда Копполы
, «Потомство демона
» Дональда Кэммелла, «Козерог-1
» Питера Хайамса, «Полосы
» Айвена Райтмена
, «Бриолин
» Рэндала Кляйзера
, три части «Рокки
» Сильвестра Сталлоне
, «Большие неприятности
» Джона Кассаветиса
, «Детские игры
» Тома Холленда
, «Горячие головы!
» Джима Абрахамса
, «Порок
» Билла Пэкстона
и многие другие. Лауреат двух «Эмми». Лучшей своей работой считал съемки «Челюстей».
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