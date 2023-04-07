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Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля

7 апреля
2023 год

Новости кино >>
7 апреля 2023
Мистический комедийный детектив «Сергий против нечисти. Шабаш» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко выйдет эксклюзивно 20 апреля в онлайн-кинотеатре Kion в расширенной сериальной версии. Согласно пресс-службе МТС, в сериале будут сцены, которые не вошли в фильм.

Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля
фото: пресс-служба компании «МТС»

Зрителям расскажут про новые приключения бывшего священника (Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати – Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает им мудрая Тетушка (Ирина Розанова), которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть. С ее помощью герои уже сражались с ведьмой, похищающей маленьких детей, Кощеем и кошкой-баюншей.

По словам Романа Маякина, «в каждом новом эпизоде второго сезона Сергий и Катя столкнутся с новыми персонажами, знакомыми нам по детским сказкам, а Сергий параллельно еще и будет бороться со своими внутренними демонами. А еще к мистической и детективной линии добавится любовная – ведь даже у охотников на нечисть могут проснуться чувства».

Читать рецензию Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

В новом сезоне героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Персонажи продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.

«Здорово, что у зрителей "Сергия против нечисти" есть возможность посмотреть проект в формате сериала и оценить те сцены, которые не вошли в фильм. Я отношусь к проекту с большой любовью, и надеюсь, что зрители Kion оценят новые приключения Кати и Сергия и погрузятся с головой в эту крутую сказку», — говорит Лукерья Ильяшенко.

Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля
фото: пресс-служба компании «МТС»

Помимо основного актерского состава, в сиквеле также заняты Евгений Коряковский, Олег Васильков, Игорь Жижикин, Нино Нинидзе, Сергей Стёпин и Анастасия Акатова. Режиссером вновь выступил Кирилл Кузин.

«Сергий, Катя и Кракин будут верны своим характерам, только матушка поменяет место пребывания, зритель узнает о ней много интересного. Список нечисти также обновится, на наш век ее хватит. Когда закончим с московской, начнем искать ее в других регионах», — уверяет Кирилл Кузин.



Продолжение сериала вышло в кинотеатральный прокат в марте этого года. В настоящее время готовятся съемки трех финальных серий, премьера которых состоится в 2024-м. Производством занимались Kion и Lookfilm.
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№ 2
Дарья Логич   7.04.2023 - 15:33
Даже как-то странно, что такой фильм до сих пор никого не возмутил! Но вообще забавный и довольно неплохой, мне кажется, имеет право на существование читать далее>>
№ 1
Киноман1985   7.04.2023 - 15:09
Что-то я не помню, есть похожее кино на это или нет. Удивлен, не думал, что смогут так красиво сделать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Сергий против нечистиСергий против нечисти. Шабаш

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Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля фотографии
Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля фотографии
Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля фотографии
Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля фотографии
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