Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля

Зрителям расскажут про новые приключения бывшего священника (Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати – Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает им мудрая Тетушка (Ирина Розанова), которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть. С ее помощью герои уже сражались с ведьмой, похищающей маленьких детей, Кощеем и кошкой-баюншей.
По словам Романа Маякина, «в каждом новом эпизоде второго сезона Сергий и Катя столкнутся с новыми персонажами, знакомыми нам по детским сказкам, а Сергий параллельно еще и будет бороться со своими внутренними демонами. А еще к мистической и детективной линии добавится любовная – ведь даже у охотников на нечисть могут проснуться чувства».
В новом сезоне героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Персонажи продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.
«Здорово, что у зрителей "Сергия против нечисти" есть возможность посмотреть проект в формате сериала и оценить те сцены, которые не вошли в фильм. Я отношусь к проекту с большой любовью, и надеюсь, что зрители Kion оценят новые приключения Кати и Сергия и погрузятся с головой в эту крутую сказку», — говорит Лукерья Ильяшенко.
«Сергий, Катя и Кракин будут верны своим характерам, только матушка поменяет место пребывания, зритель узнает о ней много интересного. Список нечисти также обновится, на наш век ее хватит. Когда закончим с московской, начнем искать ее в других регионах», — уверяет Кирилл Кузин.
Продолжение сериала вышло в кинотеатральный прокат в марте этого года. В настоящее время готовятся съемки трех финальных серий, премьера которых состоится в 2024-м. Производством занимались Kion и Lookfilm.
обсуждение >>