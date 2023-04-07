Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию в день рождения Джеки Чана
эксклюзивную фичуретку о съемках фильма Ларри Яна «Кунг-фу жеребец
».
В ролике знаменитый актер делится впечатлениями от работы с конем по кличке Огонек. Съемочная группа так полюбила четвероного актера, что когда настала пора ему возвращаться в конный клуб, то многие не сдержали слез.
Картина рассказывает про знаменитого мастера боевых искусств и невероятных трюков Ло и его верного скакуна по кличке Алое Копыто, которые врываются в мир, где каждая уличная драка обречена стать сенсацией. Разделавшись с бандой коллекторов, он становится героем сети. Но вместе с любовью фанатов его находят и могущественные враги.
Компанию Джеки Чану и Огоньку в ленте составили Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У
, Юй Жунгуан
и Энди Он
.
«Кунг-фу жеребец» выйдет в российский прокат 4 мая.
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