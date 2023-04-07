Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец»

7 апреля
2023 год

Новости кино >>
7 апреля 2023

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию в день рождения Джеки Чана эксклюзивную фичуретку о съемках фильма Ларри Яна «Кунг-фу жеребец».



В ролике знаменитый актер делится впечатлениями от работы с конем по кличке Огонек. Съемочная группа так полюбила четвероного актера, что когда настала пора ему возвращаться в конный клуб, то многие не сдержали слез.

Картина рассказывает про знаменитого мастера боевых искусств и невероятных трюков Ло и его верного скакуна по кличке Алое Копыто, которые врываются в мир, где каждая уличная драка обречена стать сенсацией. Разделавшись с бандой коллекторов, он становится героем сети. Но вместе с любовью фанатов его находят и могущественные враги.

Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец»

Компанию Джеки Чану и Огоньку в ленте составили Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У, Юй Жунгуан и Энди Он.

«Кунг-фу жеребец» выйдет в российский прокат 4 мая.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Юй ЖунгуанЭнди ОнДжеки УДжеки Чан
фильмы
Кунг-фу жеребец

фотографии >>
Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец» фотографии
Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец» фотографии
Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец» фотографии
Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Татьяна Исаева
5 апреля ушла из жизни актриса Татьяна Исаева.
Валентина Туманова
4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Туманова.

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Марина Ворожищева
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Елена Коровчук
Евгений Кошевой
Михаил Полицеймако
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Расселл Кроу
Войя Мирич
Амза Пелля
Эдвард Спелирс
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Три мушкетёра: Д'Артаньян
боевик, исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Я хочу! Я буду!
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Странный дом
триллер, фэнтези
Беларусь, Россия, 2023
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Прямой эфир
драма, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?