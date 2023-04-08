Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

Не стало
культового японского композитора Рюити Сакамото
— лауреата «Оскара» за музыку к «Последнему императору
», также известного, благодаря саундтрекам к «Выжившему
», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
», а также аниме «Несносные пришельцы
» и «Королевские космические силы
». Ему было 72 года. Главную роль в ледовом шоу по «Ван-Пису
» сыграет
двукратный чемпион мира Сёма Уно
. Netflix продолжает
экранизировать Дзюндзи Ито
— и в формате полнометражного фильма нас ждет «Голос в темноте
» от сценариста «Призраков в доме на холме
» Джеффа Ховарда
. «Дайбастер
» Хидэаки Анно
и его продолжения выйдут
в повторный японский прокат в честь 35-летия франшизы. 7 апреля отметили 10-летие с выхода первой серии «Атаки титанов
», которая однажды закончится
, а пока скины Эрена Йегера
и Микасы Аккерман
появились в модной молодежной игре Fortnite.
20 мая в Токио стартует
первая выставка по манге Тацуо Эндо
«Семья шпиона
». У манги «Рок-тихоня!
» Аки Хамадзи
, которая обрела солидную популярность благодаря одноименному аниме, готовится
спин-офф (судя по силуэту на обложке — про веселую басистку Кикури Хирои). Южнокорейский художник Боити
, сегодня известный по «Доктору Стоуну
», рисует
вебтун «СуперСтруна: Записки из другого мира
», входящий в корейскую мультивселенную Super String. И новости тиражей манги: суммарное количество экземпляров «Магии и мускулов
» достиг отметки 5 миллионов, ромком «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» — 7,5 миллиона, «Человек-бензопила
» — 24 миллиона, а «Семья шпиона
» — 30 миллионов.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о третьем сезоне
«Токийских мстителей
» или первом трейлере
«Страны песков
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого в Японии полюбили кошачьи ушки
«Сага о Винланде
» — предприятие эпичное: второй сезон
истории мести викинга Торфинна
перешагнул из зимнего сезона — в весенний
. Ко второму куру студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Дороро
») поделилась двумя роликами (ниже смотрите оба с русскими субтитрами).
В первом — опенинг новых серий (Survive Said The Prophet от Paradox), во втором — эндинг (haju:harmonics от Ember). Страсти, как водится, накаляются — и фермерская жизнь сменяется тяжелым запахом грядущей битвы.
Несмотря на то, что первый сезон «Саги…» делала студия Wit
(«Рейтинг короля
», «Великий притворщик
»), режиссер Сюхэй Ябута
, большой поклонник оригинальной манги Макото Юкимура
, сохранил основную команду — и продолжил экранизировать историю Торфинна как ни в чем не бывало. И намеревается целиком перенести мангу на телевизионный экран.
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«Танцуй свой танец, танцор» — еще одно аниме MAPPA
Запоздалый привет с богатого на события Anime Japan 2023
— трейлер «Плохих девчонок Рокудо
», которые только-только вышли в эфир
. Фантастический ромком из весеннего сезона посвящен школьнику, который никогда не был интересен девушкам, но, благодаря семейному артефакту, притягивающему проклятия, неожиданно становится магнитом для ровесниц с характером.
Производством занимается студия Satelight
(«Пушечные снаряды
», «Хвост феи
»). Режиссер — Кэйя Сайто
(«Мегалобокс
», «Баки — сын великана
»), сценарист — Юитиро Момосэ
(«Люцифер и Бисквитный Молот
»), чардиз — Синъя Сэгава
(«Невиданный цветок
»), а Рокудо и отвязную Ранну Химавари озвучили соответственно Гэн Сато
(Хром из «Доктора Стоуна
», Ко Ямори из «Песни ночных сов
») и Сумирэ Уэсака
(Анджела из «Кэрол и Тьюсдей
», Сава Сугимото из «Девушки из оперы!!
»).
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«Госпожа Кагуя» — эталон школьного ромкома
«Шпионский класс
» возобновит занятия уже в июле этого года — сериал о суперагенте Клаусе и его нерадивых ученицах-разведчицах продлили на второй сезон. Делает по-прежнему студия feel.
(«Ремейк нашей жизни
», «Магазинчик сладостей
»). Есть трейлер и постер
.
Революционных новшеств пока не анонсировали. Разведка республики Дин все так же готовится к внедрению в империю Галгад. Сэйю Клауса
, Аннетт
, Эрны
, Греты
, Лили
, Моники
, Сары
, Сибиллы
и Тии
— те же. Режиссер Кэйитиро Кавагути
(«Скет Данс
») и сценарист Синъити Иноцумэ
(«Невероятные приключения ДжоДжо
») продолжают руководить процессом.
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Подкаст о «Семье шпиона»
Третий сезон «Восхождения героя щита
» тоже поблескивает новым роликом! Если второе пришествие фаната гражданской обороны пришлось ждать три года, то теперь график выхода новых серий, кажется, стабилизировался. Наофуми Иватани вернется уже в октябре 2023-го.
Экранизация ранобэ Юсаги Анэко
посвящена злоключениям студента Иватани, который оказывается в фэнтези-вселенной, но со своими навыками не приходится ко двору. В итоге от юноши и в параллельном мире все отворачиваются, что пробуждает в нем жажду отмщения. Во втором сезоне он посещает место гибели легендарного Духа черепахи, а продолжение может затронуть арку «Падшие герои». Команда Kinema Citrus
(«Созданный в Бездне
», «Баракамон
»), работавшая над первым сезоном, вернулась без изменений, не считая очередной рокировки в режиссерском кресле: вслед за Такао Або
(«Пираты черной лагуны
») и Масато Дзимбо
(«Лагерь на свежем воздухе
») это место занял Хитоси Хага
(«Фантастические дети
»).
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«Баракамон» — обзор умиротворяющего аниме
Мангака Румико Такахаси
, придумавшая «Несносных пришельцев
», «Ранму 1/2
» и «Инуяси
», получила от французского правительства звание «Рыцаря Ордена искусств и литературы».
Такахаси стала первой женщиной, удостоившаяся подобной награды, хотя видных деятелей манга-индустрии во Франции давно примечают: например, среди обладателей аналогичного титула Дзиро Танигути
(«Кей
», «Вершина богов
»), Лэйдзи Мацумото
(«Капитан Харлок
», «Галактический экспресс
»), Кацухиро Отомо
(«Акира
», «Стимбой
»), Акира Торияма
(«Драконий жемчуг
», «Страна песков
») и Го Нагаи
(«Мазингер Зет
», «Человек-дьявол
»).
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Обзор «Человека-дьявола» от Масааки Юасы
Бонус
: невероятной красоты экспонаты с выставки Pokemon x Kogei: Playful Encounters of Pokemon and Japanese Craft
в Канагаве, где статуи карманных монстров
выполнены в различных традиционных техниках японских мастеров. Экспозиция продлится до 11 июня.
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