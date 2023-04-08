Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

8 апреля
2023 год

Новости кино >>
8 апреля 2023
Не стало культового японского композитора Рюити Сакамото — лауреата «Оскара» за музыку к «Последнему императору», также известного, благодаря саундтрекам к «Выжившему», «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», а также аниме «Несносные пришельцы» и «Королевские космические силы». Ему было 72 года. Главную роль в ледовом шоу по «Ван-Пису» сыграет двукратный чемпион мира Сёма Уно. Netflix продолжает экранизировать Дзюндзи Ито — и в формате полнометражного фильма нас ждет «Голос в темноте» от сценариста «Призраков в доме на холме» Джеффа Ховарда. «Дайбастер» Хидэаки Анно и его продолжения выйдут в повторный японский прокат в честь 35-летия франшизы. 7 апреля отметили 10-летие с выхода первой серии «Атаки титанов», которая однажды закончится, а пока скины Эрена Йегера и Микасы Аккерман появились в модной молодежной игре Fortnite.

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

20 мая в Токио стартует первая выставка по манге Тацуо Эндо «Семья шпиона». У манги «Рок-тихоня!» Аки Хамадзи, которая обрела солидную популярность благодаря одноименному аниме, готовится спин-офф (судя по силуэту на обложке — про веселую басистку Кикури Хирои). Южнокорейский художник Боити, сегодня известный по «Доктору Стоуну», рисует вебтун «СуперСтруна: Записки из другого мира», входящий в корейскую мультивселенную Super String. И новости тиражей манги: суммарное количество экземпляров «Магии и мускулов» достиг отметки 5 миллионов, ромком «Эта фарфоровая кукла влюбилась» — 7,5 миллиона, «Человек-бензопила» — 24 миллиона, а «Семья шпиона» — 30 миллионов.

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Токийских мстителей» или первом трейлере «Страны песков»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Звезда Пушистландии» — аниме, после которого в Японии полюбили кошачьи ушки
«Сага о Винланде» — предприятие эпичное: второй сезон истории мести викинга Торфинна перешагнул из зимнего сезона — в весенний. Ко второму куру студия MAPPAМагическая битва», «Дороро») поделилась двумя роликами (ниже смотрите оба с русскими субтитрами).


В первом — опенинг новых серий (Survive Said The Prophet от Paradox), во втором — эндинг (haju:harmonics от Ember). Страсти, как водится, накаляются — и фермерская жизнь сменяется тяжелым запахом грядущей битвы.


Несмотря на то, что первый сезон «Саги…» делала студия WitРейтинг короля», «Великий притворщик»), режиссер Сюхэй Ябута, большой поклонник оригинальной манги Макото Юкимура, сохранил основную команду — и продолжил экранизировать историю Торфинна как ни в чем не бывало. И намеревается целиком перенести мангу на телевизионный экран.

Читать «Танцуй свой танец, танцор» — еще одно аниме MAPPA
Запоздалый привет с богатого на события Anime Japan 2023 — трейлер «Плохих девчонок Рокудо», которые только-только вышли в эфир. Фантастический ромком из весеннего сезона посвящен школьнику, который никогда не был интересен девушкам, но, благодаря семейному артефакту, притягивающему проклятия, неожиданно становится магнитом для ровесниц с характером.


Производством занимается студия SatelightПушечные снаряды», «Хвост феи»). Режиссер — Кэйя СайтоМегалобокс», «Баки — сын великана»), сценарист — Юитиро МомосэЛюцифер и Бисквитный Молот»), чардиз — Синъя СэгаваНевиданный цветок»), а Рокудо и отвязную Ранну Химавари озвучили соответственно Гэн Сато (Хром из «Доктора Стоуна», Ко Ямори из «Песни ночных сов») и Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюсдей», Сава Сугимото из «Девушки из оперы!!»).

Читать «Госпожа Кагуя» — эталон школьного ромкома
«Шпионский класс» возобновит занятия уже в июле этого года — сериал о суперагенте Клаусе и его нерадивых ученицах-разведчицах продлили на второй сезон. Делает по-прежнему студия feel.Ремейк нашей жизни», «Магазинчик сладостей»). Есть трейлер и постер.


Революционных новшеств пока не анонсировали. Разведка республики Дин все так же готовится к внедрению в империю Галгад. Сэйю Клауса, Аннетт, Эрны, Греты, Лили, Моники, Сары, Сибиллы и Тии — те же. Режиссер Кэйитиро КавагутиСкет Данс») и сценарист Синъити ИноцумэНевероятные приключения ДжоДжо») продолжают руководить процессом.

Слушать Подкаст о «Семье шпиона»
Третий сезон «Восхождения героя щита» тоже поблескивает новым роликом! Если второе пришествие фаната гражданской обороны пришлось ждать три года, то теперь график выхода новых серий, кажется, стабилизировался. Наофуми Иватани вернется уже в октябре 2023-го.


Экранизация ранобэ Юсаги Анэко посвящена злоключениям студента Иватани, который оказывается в фэнтези-вселенной, но со своими навыками не приходится ко двору. В итоге от юноши и в параллельном мире все отворачиваются, что пробуждает в нем жажду отмщения. Во втором сезоне он посещает место гибели легендарного Духа черепахи, а продолжение может затронуть арку «Падшие герои». Команда Kinema CitrusСозданный в Бездне», «Баракамон»), работавшая над первым сезоном, вернулась без изменений, не считая очередной рокировки в режиссерском кресле: вслед за Такао АбоПираты черной лагуны») и Масато ДзимбоЛагерь на свежем воздухе») это место занял Хитоси ХагаФантастические дети»).

Читать «Баракамон» — обзор умиротворяющего аниме
Мангака Румико Такахаси, придумавшая «Несносных пришельцев», «Ранму 1/2» и «Инуяси», получила от французского правительства звание «Рыцаря Ордена искусств и литературы».

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

Такахаси стала первой женщиной, удостоившаяся подобной награды, хотя видных деятелей манга-индустрии во Франции давно примечают: например, среди обладателей аналогичного титула Дзиро ТанигутиКей», «Вершина богов»), Лэйдзи МацумотоКапитан Харлок», «Галактический экспресс»), Кацухиро ОтомоАкира», «Стимбой»), Акира ТориямаДраконий жемчуг», «Страна песков») и Го НагаиМазингер Зет», «Человек-дьявол»).

Читать Обзор «Человека-дьявола» от Масааки Юасы
Бонус: невероятной красоты экспонаты с выставки Pokemon x Kogei: Playful Encounters of Pokemon and Japanese Craft в Канагаве, где статуи карманных монстров выполнены в различных традиционных техниках японских мастеров. Экспозиция продлится до 11 июня.

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)
Мои ночи прекраснее ваших дней: похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее противостояние поколений
«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот
Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)
«Власти не существует»: 1988 год, молодежь смотрит, как рушится мир
Поиск по меткам
feelKinema CitrusMAPPANetflixSatelightWitАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Хидэаки АнноДзюндзи ИтоКацухиро ОтомоРюити СакамотоГэн СатоМакото ЮкимураСюхэй Ябута
фильмы
АкираАтака титановБаки ХанмаБаракамонВан-ПисВеликий самозванецВершина боговВосхождение героя щитаВыжившийГалактический экспресс 999Дайбастер: Дотянись до неба 2!Девушка из оперы!!Доктор СтоунДоророДраконий жемчугИнуясяКапитан ХарлокКоролевский космический корпус: Крылья ХоннеамизКэрол и ТьюздейЛюцифер и Бисквитный МолотМагазинчик сладостейМагическая битваМагия и мускулыМазингер ЗетМегалобоксНевероятные приключения ДжоДжоНевиданный цветокНесносные пришельцыОдинокий рокер!Песнь ночных совПираты чёрной лагуныПлохие девчонки РокудоПокемонПоследний императорПризраки дома на холмеРанма 1/2Рейтинг короляРемейк нашей жизни!Сага о ВинландеСакуганСемья шпионаСкет ДансСозданный в БезднеСтимбойСчастливого рождества, мистер ЛоуренсТокийские мстителиУютный походФантастические детиХвост феиЧеловек-бензопилаЧеловек-дьяволШпионский классЭта фарфоровая кукла влюбилась

фотографии >>
Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю фотографии
Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю фотографии
Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю фотографии
Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Алексеев-Негреба
7 апреля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев-Негреба.
Татьяна Исаева
5 апреля ушла из жизни актриса Татьяна Исаева.
Валентина Туманова
4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Туманова.

День рождения >>

Наталия Богунова
Антон Васильев
Валентина Гарцуева
Астрида Кайриша
Светлана Кожемякина
Николай Лавров
Никита Михайловский
Елена Муравьёва
Ирина Новак
Патрисия Аркетт
Славомира Лозиньская
Дин Норрис
Мэри Пикфорд
Эрик Портер
Робин Райт
Мария Феликс
все родившиеся 8 апреля >>

Афиша кино >>

Блуждающая Земля 2
драма, научная фантастика, экранизация
Китай, 2023
Нежная кожа
драма
Франция, 1964
Три мушкетёра: Д'Артаньян
боевик, исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Игра на выживание
боевик, триллер
США, 2022
Мгла
драма, фильм ужасов, фэнтези
Франция, 2022
Я хочу! Я буду!
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Бюро магических услуг
комедия, фэнтези, экранизация
Австралия, 2023
Принц пустыни
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2023
Профессор и призрачный убийца
детектив, драма, триллер, экранизация
США, 2023
Странный дом
триллер, фэнтези
Беларусь, Россия, 2023
Моё прекрасное несчастье
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен