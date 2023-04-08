Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

анонс

7 апреля Джеки Чан рассказал о работе с конем Огоньком в эксклюзивной фичуретке фильма «Кунг-фу жеребец» В прокате с 4 мая

7 апреля Сериальная версия фильма «Сергий против нечисти. Шабаш» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 20 апреля В сериале будут сцены, которые не вошли в картину

7 апреля Не стало оператора фильмов «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки» Билла Батлера Он не дожил до 102 лет два дня