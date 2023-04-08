Онлайн-кинотеатр PREMIER запускает цикл лекций о кино на Хлебозаводе №9

анонс

Лента выйдет в прокат в 2024 году

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» перенесли на ноябрь

Фигурист Сёма Уно в «Ван-Пис», а покемоны — в музее: главные новости аниме за неделю

8 апреля

Не время для соцреализма: репортаж со съемок фильма «Пять процентов»

Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в камерной комедии о стариках, которым тут не место