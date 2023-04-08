Онлайн-кинотеатр PREMIER запускает цикл лекций о кино на Хлебозаводе №9

Онлайн-кинотеатр PREMIER этой весной запускает цикл лекций о кино на Хлебозаводе №9. Российские профессионалы индустрии поделятся своими знаниями и научат применять их не только в кинопроизводстве, но и в бытовых ситуациях, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба PREMIER
Каждую среду, начиная с 12 апреля, все желающие смогут посетить лекции в «Гостиной №9» на территории Хлебозавода. Мероприятия бесплатные, по предварительной регистрации. Расписание лекций и анонс спикеров будет публиковаться в разделе событий Хлебозавода №9.
В Лектории PREMIER слушатели смогут узнать, как использовать кино в психотерапии, поспорить о значении массового контента, обсудить историю нового российского кино, научиться рассказывать любые истории интересно и многое другое. Лекции будут читать кинокритики, кастинг-директоры, медиаиздатели, режиссеры, актеры, блогеры и психологи.
Открытие Лектория PREMIER на Хлебозаводе №9 станет одним из этапов развития образовательной программы онлайн-кинотеатра, доступной каждому. Помимо лекций PREMIER будет проводить на территории городского пространства показы фильмов и сериалов, паблик-токи с экспертами, встречи с актерами и создателями кино.
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