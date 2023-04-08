Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» перенесли на ноябрь



фото: Пресс-служба Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» перенесли на осень. Мероприятие состоится с 27 по 29 ноября на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве, сообщает пресс-служба «Российского кинобизнеса».Программа пока находится в разработке.Партнерские дни «Российский кинобизнес: Летний выпуск» пройдут 20 и 21 июня в московском кинотеатре «Художественный». В программе — презентации дистрибьюторов, открытый разговор с участниками форумов «Новости международных кинорынков» и «Киномаркетинг», премьеры предстоящих кинотеатральных релизов и вечерние мероприятия «Культпоход».Форум «Российский кинобизнес» впервые состоялся в 2019 году. Это современная платформа для общения, деловых коммуникаций, промо-кампаний и кинопоказов.