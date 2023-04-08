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Режиссером полнометражного анимационного фильма о Лунтике станет Константин Бронзит

8 апреля
2023 год

Новости кино >>
8 апреля 2023
Художник-аниматор Константин Бронзит выступит режиссером полнометражного анимационного фильма «Лунтик и большое путешествие». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, занимающейся производством проекта совместно с анимационной студией «Мельница» и телеканалом «Россия 1».

Режиссером полнометражного анимационного фильма о Лунтике станет Константин Бронзит
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

В центре сюжета — новые приключения Лунтика и его друзей кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой — на Луну. В прокат «Лунтик и большое путешествие» выйдет в 2024 году.

Константин Бронзит — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за работы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

Режиссером полнометражного анимационного фильма о Лунтике станет Константин Бронзит
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Лунтик» — популярный российский мультсериал, который транслируется на телевидении с 1 сентября 2006 года по настоящее время. За 17 лет Лунтик успел собрать огромное количество поклонников не только в России, но и по всему миру. Мультсериал показали в Китае, США, Канаде, арабских государствах и странах Латинской Америки. На сегодняшний день в эфир вышло 544 серии.
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Режиссером полнометражного анимационного фильма о Лунтике станет Константин Бронзит фотографии
Режиссером полнометражного анимационного фильма о Лунтике станет Константин Бронзит фотографии
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