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«Финник» удостоен премии «Икар» в категории полнометражной анимации

9 апреля
2023 год

Новости кино >>
9 апреля 2023
«Финнику» Дениса Чернова вручили Национальную анимационную премию «Икар» как лучшему полнометражному мультфильму на IX церемонии награждения, состоявшейся в «Школе современной пьесы» в День российской анимации, 8 апреля. В конкурсе короткого метра победил «Подсолнух» Наталии Чернышёвой. Об этом сообщается на сайте премии.

«Финник» удостоен премии «Икар» в категории полнометражной анимации
фото: ikaraward.ru

В категории «Эпизод» наградой отмечена серия «Сосульки» из мультсериала «Маленькие лесные истории», поставленная Вероникой Фёдоровой. «Икара» за лучшую режиссуру получила Варя Яковлева за ленту «Ванлав», а сценаристы «Чужого хлеба» Вадим Михайлов и Андрей Бахурин одержали победу в номинации «Сценарий». Лучшим стартапом назвали «Отель у овечек», работавших над этим сериалом Дмитрия Высоцкого и Владимира Долгова — лучшими концепт-художниками. Среди персонажей жюри премии приглянулся Бодо Бородо — главный герой мультсериала «Бодо Бородо». Павел Любимцев, подаривший голос персонажам «Сказки о дружбе», победил в актерской категории.

Статуэтку в номинации «Дело» получила Дуся Геллер за проект «Спи, мой хороший». Художником года признана режиссер мультфильма «Миллионы алых роз» Галина Голубева. Среди аниматоров победили Алла Соловьёва и Егор Табачников, работавшие над «Носками для звезды». Композитора Алексея Просвирнина наградили за музыку к «Муравьиному маршу», а за работу звукорежиссера — Алексея Зеленского, участвовавшего в создании мультфильма «Старый добрый винил». В почетной номинации «Мастер» за вклад в искусство мультипликации приз вручили художнику-постановщику кукольных мультфильмов Нине Николаевне Виноградовой. В категории «Продюсер» награда досталась председателю Совета директоров киностудии Союзмультфильм» Юлиане Слащевой.
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№ 2
Pumpkin   9.04.2023 - 13:08
ну как-то грустно, что именно такой мультфильм удостоили премией. Ну у него же даже графика совсем хромает... короче просто выделять нечего читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   9.04.2023 - 13:07
Ну, как по мне, так это просто означает, что все плохо совсем у нас с массовой мультипликацией.. Причем на фестивалях же есть очень достойные работы, почему такое выбирают? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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