«Финник» удостоен премии «Икар» в категории полнометражной анимации

«Финнику
» Дениса Чернова
вручили Национальную анимационную премию «Икар» как лучшему полнометражному мультфильму на IX церемонии награждения, состоявшейся в «Школе современной пьесы
» в День российской анимации, 8 апреля. В конкурсе короткого метра победил «Подсолнух» Наталии Чернышёвой
. Об этом сообщается на сайте
премии.
В категории «Эпизод» наградой отмечена серия «Сосульки» из мультсериала «Маленькие лесные истории
», поставленная Вероникой Фёдоровой
. «Икара» за лучшую режиссуру получила Варя Яковлева
за ленту «Ванлав», а сценаристы «Чужого хлеба
» Вадим Михайлов и Андрей Бахурин
одержали победу в номинации «Сценарий». Лучшим стартапом назвали «Отель у овечек
», работавших над этим сериалом Дмитрия Высоцкого
и Владимира Долгова
— лучшими концепт-художниками. Среди персонажей жюри премии приглянулся Бодо Бородо — главный герой мультсериала «Бодо Бородо
». Павел Любимцев
, подаривший голос персонажам «Сказки о дружбе», победил в актерской категории.
Статуэтку в номинации «Дело» получила Дуся Геллер за проект «Спи, мой хороший». Художником года признана режиссер мультфильма «Миллионы алых роз» Галина Голубева
. Среди аниматоров победили Алла Соловьёва и Егор Табачников, работавшие над «Носками для звезды». Композитора Алексея Просвирнина
наградили за музыку к «Муравьиному маршу
», а за работу звукорежиссера — Алексея Зеленского, участвовавшего в создании мультфильма «Старый добрый винил
». В почетной номинации «Мастер» за вклад в искусство мультипликации приз вручили художнику-постановщику кукольных мультфильмов Нине Николаевне Виноградовой
. В категории «Продюсер» награда досталась председателю Совета директоров киностудии Союзмультфильм» Юлиане Слащевой
.
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