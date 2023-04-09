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Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу»

9 апреля
2023 год

Новости кино >>
9 апреля 2023
Анна Здор и Илья Носков сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Дмитрия Губарева «Я тебя не отпущу», чьи съемки завершились на днях. Об этом сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

По словам Анны Здор, «это чисто женская история про семью, любовь, измены и предательство. Моя героиня борется за счастье своей семьи, мужа, плетет интриги против соперницы, мечтая устранить любовницу мужа. Лично я считаю, что бороться за мужчину, который подло тебя предал, не стоит. Зачем? Если женщина прощает измену, осадок недоверия все равно остается».

Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала домохозяйка Полина Руднева посвятила 22 года своей жизни созданию уюта в доме и гармонии в семье. И ей это с успехом удавалось – отношения с мужем Константином оставались нежными и романтичными, а единственная дочь Вера выросла, окруженная заботой и любовью. Но тихий и уютный мир героини разрушился, когда она случайно узнала, что после свадьбы дочери ее любимый муж собирается подать на развод. До свадебной церемонии осталось чуть меньше двух месяцев, и Полина твердо решила за это время сделать все, чтобы муж остался с ней.

В мелодраме также заняты Артём Осипов, Анастасия Речистер, Марсель Бакаев, Светлана Бронникова, Радмир Усаев, Валентина Гринькова и Анастасия Конотопенко. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Шлыков и художник-постановщик Ассоль Гизатуллина. Премьера состоится на «Dомашнем».
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Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу» фотографии
Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу» фотографии
Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу» фотографии
Анна Здор и Илья Носков сыграли в мелодраме «Я тебя не отпущу» фотографии
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