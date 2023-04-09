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Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте

9 апреля
2023 год

Новости кино >>
9 апреля 2023
Сегодня, 9 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского актера театра и кино Джана Марии Волонте.

Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте
фото: кадр из фильма «На несколько долларов больше»

Будущий мастер родился 9 апреля 1933 года в Милане. Его детство прошло в Турине. Отец Марио Волонте был родом из Саронно, а мать Каролина Бьянки происходила из богатой миланской семьи промышленников. Семья оказалась за чертой бедности после ареста отца, причастного к убийству партизан во время войны и умершего впоследствии в тюрьме. Ради выживания мать сдавала в аренду их большой дом и продала оставшиеся ценности. Бросив школу в возрасте 14 лет, Джан Мария проработал почти два года во Франции сборщиком яблок. В 16 его приняли в странствующую театральную труппу на должность помощника секретаря и камердинера. В 1954-м он поступил в Римскую Национальную академию драматического искусства, и уже через три года студент обрел первый актерский опыт в телевизионной драме Франко Энрикеса «Окаменелый лес». Академию окончил в том же 1957-м, после чего дебютировал на миланской сцене в «Федре» Расина и в пьесе Кальдерона «Поклонение Кресту». На телевидении предстал в образе Рогожина в экранизации «Идиота» Достоевского, в театре стал Ромео в «Ромео и Джульетте» Шекспира. Через несколько лет сыграл и в чеховском «Дяде Ване».

Будучи убежденным коммунистом, Волонте не любил сниматься в коммерческом кино. Лишь на старте карьеры он согласился сыграть в двух спагетти-вестернах из «долларовой» трилогии Серджо Леоне — знаменитых фильмах «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше», а также в нескольких приключенческих лентах и комедиях. Отказавшись от весьма выгодного двухгодичного контракта на четыре года с продюсером Дино Де Лаурентисом, он навсегда расстался с развлекательной киноиндустрией и стал бесспорным ведущим актером «политического кино». Волонте виртуозно играл героев-полицейских и полицейских-убийц, рабочих, крестьян, педагогов, бандитов и философов. Его героев били, убивали, похищали, шантажировали. Они смирялись и не смирялись, побеждали и проигрывали. Если на театральных подмостках и на телевидении он чаще появлялся в ролях классического репертуара (граф Моска в «Пармской обители»), то в кино практически каждый созданный им образ связан с реальностью. Даже те из них, что удалены во времени. Таков, к примеру, пошедший во имя истины и верности убеждениям на костер Джордано Бруно, который в трактовке актера в фильме Джулиано Монтальдо «Джордано Бруно» перерастает рамки чисто исторической реконструкции.

Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте
фото: кадр из фильма «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»

Снимался у братьев Паоло и Витторио Тавиани, Карло Лидзани, Марио Моничелли, Валерио Дзурлини, Дамиано Дамиани и других знаменитых режиссеров. Наиболее запоминающиеся образы создал в картинах Элио Петри. В фантастическом памфлете «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» предстал в качестве начальника политической полиции Рима Дотторе, фашиста и человеконенавистника, а в политической драме с элементами комедии «Рабочий класс идёт в рай» сыграл рабочего-металлиста Людовико Массу по прозвищу «Лулу», который с головой уходит в работу. В социальной драме Франческо Рози «Дело Маттеи» ему досталась роль реального человека – президента крупной итальянской топливной компании «ЭНИ» Энрико Маттеи, чей самолёт взорвался в 1962-м на подлете к миланскому аэропорту. В экранизации романа Карло Леви «Христос остановился в Эболи», поставленной Рози, превратился в молодого врача, впоследствии ставшего писателем-антифашистом и художником. Еще одной незабываемой работой можно назвать торговца оружием Чунчо Муноса в вестерне Дамиани «Золотая пуля». Всего за свою жизнь успел сыграть 67 ролей в кино и на телевидении. В 1972-м снял документальный фильм о римских забастовщиках «Палатка на площади».

Состоял в браке с режиссером Арменией Балдуччи, для одного из фильмов которой сам написал сценарий. Обладатель 30 престижных наград, включая два приза Канн и Мостры, «Серебряный медведь» Берлинале, две премии «Давид ди Донатело» и статуэтку смотра в Локарно. Умер 6 декабря 1994-го в греческой Флорине на съемках картины Тео Ангелопулоса «Взгляд Одиссея», в которой его заменил Эрланд Юзефссон. Фильм, премированный на Каннском кинофестивале, вышел с посвящением Джану Марии Волонте.
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№ 2
Матвей Брикун   9.04.2023 - 18:41
Не знаю такого актера, даже не слышал. Видно, что человек был талантливым и мог еще сыграть много ярких ролей. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   9.04.2023 - 18:23
да уж, погиб он очень рано... мог бы тогда еще пожить и посниматься... но в любом случае очень хороший актер был, всегда приятно на него было смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»
Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте фотографии
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