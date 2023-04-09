Исполнилось 90 лет со дня рождения итальянского актера Джана Марии Волонте

Сегодня, 9 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося итальянского актера театра и кино Джана Марии Волонте.
фото: кадр из фильма «На несколько долларов больше»
Будущий мастер родился 9 апреля 1933 года в Милане. Его детство прошло в Турине. Отец Марио Волонте был родом из Саронно, а мать Каролина Бьянки происходила из богатой миланской семьи промышленников. Семья оказалась за чертой бедности после ареста отца, причастного к убийству партизан во время войны и умершего впоследствии в тюрьме. Ради выживания мать сдавала в аренду их большой дом и продала оставшиеся ценности. Бросив школу в возрасте 14 лет, Джан Мария проработал почти два года во Франции сборщиком яблок. В 16 его приняли в странствующую театральную труппу на должность помощника секретаря и камердинера. В 1954-м он поступил в Римскую Национальную академию драматического искусства, и уже через три года студент обрел первый актерский опыт в телевизионной драме Франко Энрикеса «Окаменелый лес». Академию окончил в том же 1957-м, после чего дебютировал на миланской сцене в «Федре» Расина и в пьесе Кальдерона «Поклонение Кресту». На телевидении предстал в образе Рогожина в экранизации «Идиота» Достоевского, в театре стал Ромео в «Ромео и Джульетте» Шекспира. Через несколько лет сыграл и в чеховском «Дяде Ване».
Будучи убежденным коммунистом, Волонте не любил сниматься в коммерческом кино. Лишь на старте карьеры он согласился сыграть в двух спагетти-вестернах из «долларовой» трилогии Серджо Леоне — знаменитых фильмах «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше», а также в нескольких приключенческих лентах и комедиях. Отказавшись от весьма выгодного двухгодичного контракта на четыре года с продюсером Дино Де Лаурентисом, он навсегда расстался с развлекательной киноиндустрией и стал бесспорным ведущим актером «политического кино». Волонте виртуозно играл героев-полицейских и полицейских-убийц, рабочих, крестьян, педагогов, бандитов и философов. Его героев били, убивали, похищали, шантажировали. Они смирялись и не смирялись, побеждали и проигрывали. Если на театральных подмостках и на телевидении он чаще появлялся в ролях классического репертуара (граф Моска в «Пармской обители»), то в кино практически каждый созданный им образ связан с реальностью. Даже те из них, что удалены во времени. Таков, к примеру, пошедший во имя истины и верности убеждениям на костер Джордано Бруно, который в трактовке актера в фильме Джулиано Монтальдо «Джордано Бруно» перерастает рамки чисто исторической реконструкции.
фото: кадр из фильма «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»
Снимался у братьев Паоло и Витторио Тавиани, Карло Лидзани, Марио Моничелли, Валерио Дзурлини, Дамиано Дамиани и других знаменитых режиссеров. Наиболее запоминающиеся образы создал в картинах Элио Петри. В фантастическом памфлете «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» предстал в качестве начальника политической полиции Рима Дотторе, фашиста и человеконенавистника, а в политической драме с элементами комедии «Рабочий класс идёт в рай» сыграл рабочего-металлиста Людовико Массу по прозвищу «Лулу», который с головой уходит в работу. В социальной драме Франческо Рози «Дело Маттеи» ему досталась роль реального человека – президента крупной итальянской топливной компании «ЭНИ» Энрико Маттеи, чей самолёт взорвался в 1962-м на подлете к миланскому аэропорту. В экранизации романа Карло Леви «Христос остановился в Эболи», поставленной Рози, превратился в молодого врача, впоследствии ставшего писателем-антифашистом и художником. Еще одной незабываемой работой можно назвать торговца оружием Чунчо Муноса в вестерне Дамиани «Золотая пуля». Всего за свою жизнь успел сыграть 67 ролей в кино и на телевидении. В 1972-м снял документальный фильм о римских забастовщиках «Палатка на площади».
Состоял в браке с режиссером Арменией Балдуччи, для одного из фильмов которой сам написал сценарий. Обладатель 30 престижных наград, включая два приза Канн и Мостры, «Серебряный медведь» Берлинале, две премии «Давид ди Донатело» и статуэтку смотра в Локарно. Умер 6 декабря 1994-го в греческой Флорине на съемках картины Тео Ангелопулоса «Взгляд Одиссея», в которой его заменил Эрланд Юзефссон. Фильм, премированный на Каннском кинофестивале, вышел с посвящением Джану Марии Волонте.
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