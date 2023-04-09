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Завершились съемки сериала «Дитя раздора»

9 апреля
2023 год

Новости кино >>
9 апреля 2023

Режиссер Юрий Попович завершил съемки восьмисерийной мелодрамы «Дитя раздора». Главные роли в сериале исполнили Виолетта Давыдовская, Владимир Колганов и Дмитрий Лавров, уточняет пресс-служба канала «Dомашний».

Завершились съемки сериала «Дитя раздора»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наша картина — о силе материнства, о том, как женщина способна бороться за своего ребёнка, несмотря на все ужасные обстоятельства, в которых она может оказаться. Моя героиня – Мать с большой буквы, которая жертвует собой ради детей», — говорит Виолетта Давыдовская.

Сериал рассказывает о семье Лиды и Павла, которая внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка – Павел бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость Павла готова прощать бесконечно: для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает. Лида вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.

Завершились съемки сериала «Дитя раздора»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Владимиру Колганову «хотелось сыграть сложного героя с противоречивым характером и понять причину его поступков. Несмотря на то, что у Павла много недостатков, я бы позаимствовал у него несгибаемую волю к победе и способность идти напролом – не самые плохие качества, я считаю. Павел – порывистый и очень эмоциональный, а мне эти черты несвойственны, из-за этого мне было намного интереснее исполнять эту роль».

Компанию вышеназванным актерам составили Евгений Зайфрид, Даяна Гудз, Алёна Савастова, Мария Чувилина, Лидия Шевченко, Валерий Смекалов, Вячеслав Коробицин и Вадим Волков.

Завершились съемки сериала «Дитя раздора»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Дмитрия Лаврова, его персонаж Виктор — «внешне закрытый и жесткий человек, бывший военный. Но в трудный момент он без сомнений бросается на защиту близкого. А долгожданная любовь проявляет в нем спрятанные глубоко чувства: мягкость, нежность, открытость. Играть такой характер было интересно. Надеюсь, зрители полюбят и оценят моего героя».
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№ 2
Матвей Брикун   9.04.2023 - 18:38
Странное последнее фото. То ли оно кривое, то ли так повесили часы, все поразъезжалось в разные стороны. Может по сценарию так задумали. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   9.04.2023 - 18:22
ну плакат хаахха это просто бомба! еще и такой супер некачественный. Постарались бы уж хоть как нибцдь сделать из этого не дешевку читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Завершились съемки сериала «Дитя раздора» фотографии
Завершились съемки сериала «Дитя раздора» фотографии
Завершились съемки сериала «Дитя раздора» фотографии
Завершились съемки сериала «Дитя раздора» фотографии
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