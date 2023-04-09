Завершились съемки сериала «Дитя раздора»

«Наша картина — о силе материнства, о том, как женщина способна бороться за своего ребёнка, несмотря на все ужасные обстоятельства, в которых она может оказаться. Моя героиня – Мать с большой буквы, которая жертвует собой ради детей», — говорит Виолетта Давыдовская.
Сериал рассказывает о семье Лиды и Павла, которая внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка – Павел бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость Павла готова прощать бесконечно: для нее семья – смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает. Лида вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Владимиру Колганову «хотелось сыграть сложного героя с противоречивым характером и понять причину его поступков. Несмотря на то, что у Павла много недостатков, я бы позаимствовал у него несгибаемую волю к победе и способность идти напролом – не самые плохие качества, я считаю. Павел – порывистый и очень эмоциональный, а мне эти черты несвойственны, из-за этого мне было намного интереснее исполнять эту роль».
По словам Дмитрия Лаврова, его персонаж Виктор — «внешне закрытый и жесткий человек, бывший военный. Но в трудный момент он без сомнений бросается на защиту близкого. А долгожданная любовь проявляет в нем спрятанные глубоко чувства: мягкость, нежность, открытость. Играть такой характер было интересно. Надеюсь, зрители полюбят и оценят моего героя».
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